Accoltellato alla gola in auto: morto 55enne/ Ucciso dalla moglie? Sangue sui vestiti

Accoltellato alla gola mentre si trovava a bordo della sua auto con un coltello da cucina: è morto così Roberto Iannello, un uomo di cinquantacinque anni trovato agonizzante nei pressi del suo veicolo, una Seat Marbella. L’episodio è avvenuto nelle scorse ore a Milano, in via Amantea e per la vittima non c’è stato nulla da fare, nonostante i soccorritori l’abbiano prontamente trasportato all’ospedale “San Carlo”, dove è deceduto, perdendo la sua lotta contro la morte, sopraggiunta per le ferite provocate dai fendenti subiti in macchina. Ma chi è stato a ucciderlo? E per quale ragione?

Il 55enne, impiegato come dipendente presso un supermercato, potrebbe essere stato assassinato da sua moglie o, almeno, è questa la pista che stanno seguendo gli inquirenti, visto e considerato che subito dopo l’accaduto la donna è stata rintracciata all’incirca a un chilometro di distanza dalla vettura, con i vestiti sporchi di sangue e alcune ferite da arma da taglio sparse sul suo corpo. Così, è stata trasferita in nosocomio per ricevere le prime cure del caso e, stando alle indiscrezioni che filtrano dal capoluogo lombardo, è stata successivamente accompagnata in Procura.

ACCOLTELLATO ALLA GOLA: MORTO 55ENNE, SOSPETTI SULLA MOGLIE

Ulteriori dettagli circa le attività di indagine condotte sul caso dell’uomo accoltellato alla gola a Milano sono giunte in questi minuti dai colleghi de “Il Fatto Quotidiano”, che scrivono che dalle prime ricostruzioni della dinamica, rese possibili dalle parole di alcuni testimoni, ci sarebbe stato un acceso litigio in auto tra l’uomo e la moglie. Sarebbe tuttavia stato lui a estrarre per primo il coltello, di cui la moglie si sarebbe impossessata strappandoglielo rapidamente dalle mani e ferendolo a morte. In seguito, la donna sarebbe scappata a piedi, con il marito che sarebbe addirittura riuscito a inseguirla per un breve tratto di strada, salvo poi crollare sull’asfalto. Altri, invece, affermano che la vittima, prima di perdere conoscenza, avrebbe tenuto il clacson premuto per un po’, facendolo così suonare ininterrottamente, presumibilmente per richiedere un aiuto che, tuttavia, non si è rivelato sufficientemente tempestivo.

