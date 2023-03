Accoltellato dopo un inseguimento, 29enne muore in strada/ Tragedia vicino a Bari

Tragedia in strada in provincia di Bari, dove un uomo di 29 anni è stato accoltellato in piazza. Prima un folle inseguimento alla ricerca presunta di una vendetta, poi l’omicidio. Il giovane è stato ucciso con diversi colpi di coltello al petto in via Casamassimam nel vicino centro di Capurso. Secondo quanto raccolto dalle prime ricostruzioni dei carabinieri, il litigio dal quale si sarebbe poi scatenato il delitto, sarebbe avvenuto proprio a Mola di Bari. Qui la vittima avrebbe affrontato un uomo poi rimasto ferito.

Screzi Cts-Iss: documenti nascosti anche a Brusaferro/ "Presentazione? È riservata…"

Proprio quest’ultimo, insieme al figlio, avrebbe inseguito fino a Capurso il 29enne: il ragazzo si sarebbe rifugiato all’interno di una barberia dove poi sarebbe stato ucciso dall’uomo, dopo essere stato raggiunto. Gli operatori sanitari, nonostante il pronto intervento, non hanno potuto che confermare il decesso. L’uomo ferito, autore dell’inseguimento, è stato invece trasportato in ospedale a Bari. I carabinieri indagano anche sul movente dell’omicidio.

Gianluca Vacchi indagato: "abusi edilizi in Sardegna"/ Nel mirino villa da 15 milioni

29enne accoltellato vicino Bari: anche l’amico in gravi condizioni

“Noi non ci eravamo resi conto di quello che era successo. Ho sentito la prima ambulanza e poi ci siamo accorti. È successo proprio qua davanti”, ha raccontato uno dei testimoni che ha un’attività di fronte al luogo del delitto a Capurso, a Ore 14. Monica Leofreddi, in studio, ha commentato così l’omicidio del 29enne in provincia di Bari: “Sono stati venti chilometri di inseguimento, due vetture che si inseguono all’ora di punta tra due paesi. E poi dopo un omicidio tra la gente, anche tra i ragazzi”.

Million Day/ Estrazione numeri vincenti di oggi, sabato 18 marzo 2023

“Gli inquirenti hanno escluso un regolamento di conti in ambito criminale. Loro pensano che sia un regolamento in ambito familiare. La vittima e il padre e il figlio sarebbero parenti. Il pm ci ha detto che uno dei tanti moventi dell’accoltellamento potrebbe essere legato a questioni economiche. Sono stati visionati i filmati delle due telecamere delle attività commerciali, una trattoria e un parrucchiere per uomini. Per cristallizzare il movente dell’omicidio sarà importante visionare le immagini della rissa. L’ipotesi di reato è di omicidio volontario e lesioni gravi” ha spiegato l’inviata di Ore 14. L’amico che viaggiava a bordo dell’auto della vittima, versa in gravi condizioni.











© RIPRODUZIONE RISERVATA