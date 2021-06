Acconciatura sposa estate/ La tendenza è il fiore tra i capelli

L’acconciatura sposa perfetta per l’estate? La risposta è una sola: flower mania. L’ennesima conferma è arrivata nelle ultime ore con le foto del matrimonio low profile del primo ministro britannico Boris Johnson con Carrie Symonds, in cui la sposa è stata immortalata con una piega ad onde arricchita da una corona di fiori bianchi. Una scelta dal tocco romantico e boho chic che tuttavia affonda le sue radici già dal Dolce Stilnovo per poi coinvolgere Botticelli e Frida Kahlo. Come declinare questa tendenza nell’hair look di una sposa? Tra le alternative romantiche è possibile optare per una piega semi-raccolta con aggiunta di corona, come nel caso di Carrie Symonds, oppure usare un piccolo mazzetto di fiori che oltre a decorare la piega ha la funzione di tenerla in ordine. Un esempio è Pippa Middleton che durante il royal wedding della sorella Kate con il principe William ha scelto una mezza coda le cui due estremità erano tenute da un mazzetto di fiori. Un’alternativa diversa è rappresentata da un raccolto o chignon decorato lateralmente da un unico grande fiore oppure da una treccia arricchita da tanti piccoli fiori sparsi.

Flower Mania, l’hair look più amato di sempre

Il colore dei fiori può variare dal bianco al rosa o al rosso per le più audaci. Per chi invece preferisce un risultato più colorato si può trarre ispirazione dalla corona di fiori dalle diverse tonalità indossata da Beyoncé nel video musicale di “Hymn for the weekend”. Negli anni la flower mania ha “colpito” non solo le spose, ma anche le protagoniste del jet set, royal e passerelle, da cui è infatti possibile prendere ispirazione. Il Met Gala, l’evento mondano per eccellenza che si svolge una volta l’anno a New York, rappresenta la piazza migliore in cui lasciarsi ispirarsi in merito a beauty e hair look. Sul red carpet del Met abbiamo visto le attrici Lucy Boynton e Emma Roberts indossare coroncine di fiori dallo stile boho chic, mentre Sarah Jessica Parker ha invece puntato su un raccolto alto con tanto di grande fiore bianco laterale. Stessa scelta della Parker è stata abbracciata anche da Lily Collins all’after party di Vanity Fair che ha però optato per un mezzo raccolto. In passerella l’ispirazione floreale è stata vista da Rodarte e Dolce e Gabbana.

