Acconto IVA 2023/ Scadenze in vista: guida al riversamento (21 dicembre 2023)

Ancora caos sull’acconto IVA 2023 che andrebbe versata all’Erario. Secondo quanto sancito dall’articolo 6, comma 2, legge numero 405/1990, i versamenti dei contribuenti italiani dovranno avvenire entro e non oltre il 27 dicembre.

Nei prossimi giorni occorrerà riversare i soldi all’erario, secondo le modalità previste dal documento (come da prassi). Il provvedimento coinvolge le banche convenzionate, gli agenti di riscossione del credito e gli uffici postali. Gli intermediari fiscali sono stati scelti dai rispettivi contribuenti a cui tocca il pagamento dell’acconto.

Acconto IVA 2023: trasferimenti e modalità

L’acconto IVA a fine 2023 va dato, su questo non c’è dubbio. L’ultima scadenza per trasferire le cire all’erario è fissato al 29 dicembre alle ore 14:50. Questo adempimento coinvolge e riguarda tutti gli intermediari fiscali convenzionati (citati precedentemente).

Gli intermediari fiscali hanno l’onere di trasferire le cifre incassate nei giorni specifici quali: 20, 21, 22 e 27 dicembre alla contabilità speciale direttamente a Banca d’Italia – Tesoreria dello Stato entro la data prefissata.

Il pagamento dell’acconto IVA prevede delle regole specifiche:

Per i versamenti incassati il 20, 21 e 22 dicembre, vanno sfruttati i canali di pagamento il cui trasferimento è previsto entro 3 oppure i 5 giorni lavorativi. Per i versamenti del pagamento relativi al 27 dicembre, è indispensabile sfruttare i canali di pagamento il trasferimento previsto è entro e non oltre due giorni lavorativi.

Rendicontazione

Se gli intermediari fiscali stabiliscono un bonifico bancario cumulativo unico (per tutto l’importo incassato nei giorni 20, 21, 22 e 27 dicembre), la rendicontazione all’amministrazione finanziaria dev’essere altrettanto “unica”, e dovrà rispettare la stessa scadenza descritta in precedenza: il 29 dicembre.

Le cifre percepite attraverso il modello F24 EP e regolate in data 29 dicembre 2023, ad esclusione delle disposizioni, visto che non figurano come versamenti a titolo d’acconto IVA.

Al momento le disposizioni sull’acconto IVA 2023, sono quelle appena citate. Le scadenze sono assolutamente da dover rispettare, altrimenti verrebbero applicate delle sanzioni per il mancato incasso nei confronti dell’Erario, che dovrà colmare questo gap.











