Scossone in casa Milan: una richiesta inaspettata cambia i piani del club e mette tutti sotto pressione, vuole andare via.

A volte il mercato non aspetta. Non guarda i contratti, i progetti o le belle parole dette nelle interviste. Arriva, irrompe, sposta gli equilibri. E quando a muoversi non è un comprimario ma un protagonista assoluto, allora la scossa è doppia.

È quello che sta succedendo in queste ore al Milan, con una vicenda che rischia di cambiare il volto della squadra proprio mentre si prepara una nuova stagione e si prova a ricostruire attorno a una base solida.

Stella del Milan chiede cessione

Da Milano filtra nervosismo, anche se nessuno ufficialmente conferma. Però qualcosa si è rotto. O quantomeno incrinato. Lo sanno dentro Casa Milan, lo sanno gli addetti ai lavori, e soprattutto lo sanno anche oltre i confini italiani, dove certe richieste fanno molto rumore. Perché qui non si parla di una cessione studiata con calma o di un’opportunità da cogliere in caso di offerte irrinunciabili. No. Qui si parla di un’esplicita richiesta di cessione da parte di un titolarissimo. Uno di quelli che, almeno sulla carta, dovevano restare al centro del progetto tecnico anche nella prossima stagione.

Le voci arrivano dritte da Oltremanica, e non lasciano spazio a troppi fraintendimenti. Mike Maignan, portiere francese e autentico leader silenzioso dello spogliatoio rossonero, avrebbe chiesto ufficialmente di essere ceduto. Una scelta improvvisa, forse figlia di una serie di valutazioni personali e professionali, ma che arriva come un fulmine a ciel sereno. Perché Maignan non è uno qualunque.

È uno che ha salvato partite, guidato la difesa, preso sulle spalle il peso di un’eredità pesantissima dopo Donnarumma e lo ha fatto con la freddezza di chi sa di essere tra i migliori nel proprio ruolo.

A fargli gola, secondo quanto riportano fonti inglesi, ci sarebbe il Chelsea, club che non ha mai nascosto la volontà di rinforzare la propria porta e che, in vista del prossimo Mondiale per Club, vuole blindarsi con un estremo difensore di livello internazionale. E Maignan, ovviamente, corrisponde all’identikit perfetto. Per questo i Blues sarebbero pronti a muoversi già nelle prossime settimane, senza aspettare luglio, per anticipare la concorrenza e convincere il Milan a trattare.

Il Milan, dal canto suo, si trova alle corde. Allegri farà un ultimo tentativo per trattenere il francese, puntando su un nuovo progetto tecnico e su garanzie precise. Ma intanto la dirigenza ha già fissato la base da cui partire per aprire qualsiasi dialogo: servono almeno 35 milioni di euro per iniziare a parlarne. Non uno di meno.

Senza ombra di dubbio, la richiesta di Maignan è una doccia fredda. Per i tifosi, per lo staff, per tutto l’ambiente. E ora il Milan è chiamato a prendere una decisione difficile: trattenere un giocatore controvoglia o monetizzare prima che sia troppo tardi? Le prossime ore saranno decisive.