Il Governo italiano reputa “positivo” l'accordo sui dazi tra Von der Leyen e Trump: Meloni però rilancia, “non è ancora vincolante, Europa deve fare di più”

LA NOTA DEL CENTRODESTRA SUI DAZI E L’APERTURA (A TEMPO) ALL’ACCORDO INTAVOLATO DA VON DER LEYEN

Scongiurata la guerra commerciale, si deve cercare di ottenere un accordo sui dazi che migliori le attuali condizioni e per questo Palazzo Chigi collaborerà con l’Europa per rafforzare il Mercato Unico: di questo e di molto altro tratta la nota del Governo Meloni – con la Premier che sottoscrive il documento assieme ai vice Antonio Tajani e Matteo Salvini – poche ore dopo l’accordo raggiunto tra Von der Leyen e Trump in Scozia sui dazi al 15% (complessivi).

Se appena ieri sera da Addis Abeba la Presidente del Consiglio aveva sottolineato la positività della stretta di man tra i due leader di UE e USA, con però la sospensione del giudizio sui dettagli dell’accordo ancora non chiari del tutto, nella serata di domenica è un comunicato di Palazzo Chigi a mettere qualche elemento in più in reazione allo storico ma ancora controverso patto tra Von der Leyen e Trump.

Il Governo di certo accoglie con positività l’accordo sui dazi e le politiche commerciali, più che altro perché resta sempre meglio un accordo del nulla: «scongiura una guerra commerciale in mezzo all’Occidente», che avrebbe avuto conseguenze imprevedibili e nefaste per l’economia anche italiana. La soluzione che è stata negoziata ha visto partecipare anche il nostro Paese, «evitando di cadere nella trappola di chi chiedeva di alimentare uno scontro frontale» tra Europa e Stati Uniti.

“LAVOREREMO SUL MERCATO UNICO”: LE PROPOSTE DEL GOVERNO SUI DAZI

L’accordo raggiunto, scrivono ancora Meloni, Salvini e Tajani nel lungo comunicato diffuso in serata ieri, garantisce un certo grado di stabilità che rende più forte il legame e i rapporti tra due sistemi economici che nascono inevitabilmente come interconnessi non da oggi: un elemento avanzato dal Centrodestra italiano è il ragionamento sulla percentuale dei dazi (al 15%, considerato il minimo sindacabile per un buon accordo dal Ministro dell’Economia Giorgetti, ndr). Se questo quindici per cento valutato da USA e UE rimane così stabile e non viene sommato ai dazi precedente, allora sarà un accordo accettabile secondo il Governo italiano.

La proposta però di Meloni & Co. è quella di continuare a lavorare e collaborare con la Commissione Europea affinché si possano migliorare tutti gli elementi in “carico” a Bruxelles e che fino ad oggi non è stato fatto: rafforzare il Mercato Unico, semplificare ogni inutile burocrazia tagliando le regole astruse e dannose, così come «diversificare le relazioni commerciali e ridurre le nostre dipendenze».

Il Governo si dice infine pronto a misure di sostegno a livello di sistema Italia, chiedono però che poi vengano attivate anche dagli altri Paesi UE nei settori dove i dazi USA arriveranno a colpire maggiormente: tutto nel nome di una unità e “saldezza” dell’Occidente, anche perché il tempo attuale suggerisce di non dividersi più di quanto non lo si è già, essere deboli «ci espone alle sfide globali», conclude il comunicato del Governo Meloni.

MELONI FRENA SULL’ACCORDO DEFINITIVO: “NON È ANCORA VINCOLANTE, SERVE FARE DI PIÙ”

Parlando con i giornalisti prima del vertice ONU di questa mattina (sui sistemi alimentari, ndr) sempre ad Addis Abeba, la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ribadisce di non aver ancora disponibili tutti i dettagli dell’accordo sui dazi ma frena sulla definitorietà dello stesso. Rimane positiva sull’essere riusciti a chiudere un accordo, anche perché l’escalation commerciale avrebbe portato davvero danni molto più ingenti di quanto non produrranno dazi al 15%.

Dazi, il mio punto stampa di poco fa da Addis Abeba. pic.twitter.com/Ax8IGQsoRt — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) July 28, 2025

Di contro però, occorre studiare al meglio l’intero accordo (che sarà disponibile solo nei prossimi giorni, ndr) anche perché al momento non è ancora vincolante a livello giuridico: questo significa, spiega Meloni, che ancora c’è da battersi sul risultato finale della “tregua” commerciale tra Stati Uniti e Commissione Europea. A livello nazionale e sopratutto a livello UE, «bisogna migliorare», partendo dai settori più colpiti da questi “nuovi” dazi”.

Se prima le tariffe si aggiravano attorno al 4,8%-5%, e ora al 15% è evidente che difficoltà e costi altissimi si avranno in alcuni settori: «l’Europa deve fare di più e non può permettersi di perdere tempo», magari compensando i limiti dell’accordo attuale: il punto, conclude la Premier Meloni, è capire come sostenere i settori colpiti e per farlo occorre semplificare il più possibile il Mercato Unico e le disposizioni in materia UE che non devono più colpire in maniera dannosa i singoli sistemi nazionali.