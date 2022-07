Accordo grano Russia-Ucraina/ Coldiretti: “Salvati dalla carestia ben 53 Paesi”

Dopo mesi di trattative è giunto finalmente nella giornata di ieri l’accordo sul grano fra l’Ucraina e la Russia. I rappresentanti delle due nazioni in conflitto da cinque mesi, si vedranno nelle prossime ore a Istanbul, capitale della Turchia, per ratificare l’intesa che permetterà il trasporto del grano ucraino attraverso i porti del Mar Nero, che sono attualmente bloccati dalla marina militare russa, consentendo così il raggiungimento dei Paesi che da troppe settimane attendono il carico. L’annuncio è stato dato nella giornata di ieri dal presidente turco Recep Tayyip Erdogan, il grande mediatore nei negoziati, insieme alle Nazioni Unite.

Robot per consegne a domicilio/ A Milano il delivery del futuro: come funziona

Alla firma presso il palazzo Dolmabahce, ci sarà anche Antonio Guterres, segretario generale dell’Onu, che più volte si è attivato in questi mesi di guerra per provare a trovare il cessate il fuoco. I dettagli dell’accordo sul grano, come riferisce RaiNews.it, non sono stati resi noti ma stando a quanto stabilito la scorsa settimana sempre a Istanbul, è previsto un piano provvisorio che prevede controlli congiunti delle navi in partenza e in arrivo nei porti del Mar Nero, garantendo la sicurezza delle rotte di trasferimento. Sempre a Istanbul sarà stato istituito un centro di coordinamento per le esportazioni con la supervisione di funzionari delle Nazioni Unite, nonché di Turchia, Russia e Ucraina.

GRANO DURO/ Le speculazioni che mettono a rischio la filiera della pasta italiana

ACCORDO GRANO RUSSIA-UCRAINA, LE REAZIONI ALLA FIRMA DI COLDIRETTI E USA

Numerosi i commenti positivi al raggiungimento dell’accordo sul grano, fra cui quello del Dipartimento di Stato Usa, Ned Price, che ha spiegato che Mosca sarà ritenuta responsabile dell’applicazione del piano. Soddisfatta anche la Coldiretti, l’associazione dei coltivatori diretti italiana, che ha fatto sapere che grazie all’export del grano, verranno salvati dalla carestia ben 53 Paesi, quelle nazioni dove la popolazione spende almeno il 60% del proprio reddito per l’alimentazione.

“Tra i più dipendenti dalle esportazioni cerealicole russe e ucraine – spiega l’associazione come si legge su RaiNews- ci sono l’Egitto, che importa il 70% dei cereali dai porti del Mar Nero, il Libano con circa il 75% e lo Yemen con poco meno del 50% e la situazione non è molto diversa in Libia, Tunisia, Giordania e Marocco”.

Burger King 100% Vegan apre in Austria/ Code chilometriche, clienti in attesa per ore

© RIPRODUZIONE RISERVATA