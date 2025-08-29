Accordo Sanremo e Rai: salta tutto a un passo dalla firma? Spunta l’ipotesi clamorosa di trasferire il Festival in altre due città.

Siamo punto e a capo? Forse. Il Festival di Sanremo 2026 è sempre più vicino ma allo stesso tempo pare allontanarsi di giorno in giorno. Se ogni tanto abbiamo tirato un sospiro di sollievo, convinti che la kermesse si sarebbe svolta come di norma, ecco che ci troviamo di nuovo a doverne riscrivere le sorti. Stavolta al centro dell’attenzione c’è un presunto cambio di location, questo vuol dire che la manifestazione canora potrebbe davvero trasferirsi.

Blanco in gara a Sanremo 2026?/ Carlo Conti tenta il colpaccio tra i big: “Sta facendo fuoco e fiamme…”

Il TAR Liguria si era pronunciato, con tanto di ipotesi che fanno acqua da tutte le parti sulla ‘sfida’ di Rai, che per alcuni avrebbe sempre finto di portare avanti questo tiro alla fune solo per rimarcare il suo potere con il Comune di Sanremo. C’è chi dice sia stata solo una strategia al fine di ricevere più soldi, anche se certo, vista la Divina Commedia che ne è uscita, pare davvero una teoria lontana dalla realtà.

Chi è Michelle Bertolini, la moglie di Ignazio Boschetto/ La dedica d’amore e la gaffe sul figlio

Sanremo e Rai, previsto l’incontro per il 2 settembre 2025, ma qualcosa non torna

Poco fa anche Il Sole 24 Ore si è pronunciato a riguardo dicendo che l’accordo tra Rai e il Comune di Sanremo sarebbe molto vicino. Al momento, la data per l’incontro tra le due parti è prevista per il 2 settembre e dovrebbe trattarsi dell’ultima riunione definitiva. Peccato che per ora questa data rimanga solo un’ipotesi e che nessuno dei diretti interessati abbia confermato di trovarsi proprio il 2 settembre 2025 per giungere finalmente ad un accordo.

Al Bano tuona contro l’ex moglie Romina Power/ “Non ha mantenuto i patti”, crisi insanabile?

Se come riporta Il Sole 24 Ore “sulle condizioni economiche le divergenze sembrerebbero essersi perlopiù appianate”, i problemi restano su chi deve essere il titolare del format e del marchio del Festival canoro nazionale. Questo cavillo potrebbe dunque far saltare tutto e Rai potrebbe decidere di spostare la kermesse in altre città. Le due candidate risultano essere al momento Torino e Napoli, presenti nella lista ormai da tempo tra le più adatte a questo trasferimento.