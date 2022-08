Accordo Space X T-Mobile/ Mai più problemi di rete: lo smartphone diventa satellitare

Finalmente arriva l‘accordo tra SpaceX e T-Mobile sul piano Coverage Above and Beyond. Adesso il piano si servirà dei satelliti Starlink per dare agli smartphone la possibilità di potersi connettere dappertutto, anche nelle zone morte.

Mike Sievert, presidente e CEO di T-Mobile e Elon Musk, proprietario di Space X, hanno finalmente stretto l’accordo per far funzionare lo smartphone anche nelle zone senza segnale con i satelliti Starlink di seconda generazione.

Accordo SpaceX e T-Mobile: obiettivo di eliminare le zone morte

L’accordo tra SpaceX e T-Mobile era fondamentale, perché negli Stati Uniti ben 1,3 milioni di chilometri quadrati non erano coperti da segnale telefonico di nessun operatore, come per esempio sugli oceani, distese, grandi aree remote ecc. Grazie al nuovo progetto, chi utilizzerà T-Mobile avrà la possibilità di connettersi senza dover avere attrezzature di terze parti installate.

Come ha riportato, un’agenzia di stampa britannica, SpaceX, tre anni fa ha fornito 3.000 satelliti Starlink in orbita più bassa rispetto alla Terra, superando di gran lunga i rivali di Amazon.com Inc Project Kuiper e OneWeb. Il CEO di T-Mobile, Mike Sieverti, afferma: “Abbiamo sempre pensato in modo diverso cosa significa mantenere i clienti connessi, ed è per questo che stiamo lavorando con il meglio per fornire una copertura al di sopra e al di là di qualsiasi cosa i clienti abbiano mai visto prima”.

Per far sì che tutto diventi realtà, T-Mobile e SpaceX realizzeranno una nuova rete che sarà trasmessa dai satelliti di Starlink utilizzando l’operatore tedesco (T-Mobile). Quindi ogni cellulare sarà in grado di connettersi con i satelliti Starlink ovunque si trovi, anche nelle zone dove non c’è rete, le famose zone morte.

L'accordo tra SpaceX e T-Mobile prevede di installare antenne apposite sui satelliti compatibili. In questo modo si avrà (inzialmente) una banda a 2 a 4 Mbit per cella, questo significa che si potranno mandare SMS ed effettuare chiamate. Quindi sarà una rivoluzione per le situazioni di emergenza nei posti più disagiati.











