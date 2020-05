Accordo Stato Regioni su Dpcm riaperture/ Trovata l’intesa dopo riunione notturna

Pubblicità

E’ stato trovato nella notte l’accordo fra lo stato e le regioni sul Dpcm per le nuove riaperture, ma si è rischiato il caos. Dopo l’intesa raggiunta fra le varie parti in gioco nella serata di venerdì, nella notte appena passata, quella fra sabato 16 e domenica 17 maggio, i vari presidenti regionali si sono riuniti e hanno incontro il premier Giuseppe Conte e Francesco Boccia, ministro degli Affari regionali. I primi erano di fatto “insorti”, in quanto a loro modo di vedere, il Dpcm potenziava quelle che erano le linee guide stilate dalle regioni, le stesse delle varie categorie che da domani riapriranno. Alle ore 3:30 è stata trovata la quadra, e il governo ha deciso di allegare al testo del Dpcm proprio le linee guide regionali, cosi come richiesto dai vari governatori. “Lavoro intenso e molto utile – il commento di Boccia all’accordo, parole riportate da Repubblica – per far ripartire l’Italia in sicurezza. Le richieste delle Regioni erano legittime, la soluzione è stata raggiunta nell’interesse del Paese”.

ACCORDO STATO-REGIONI, BOCCIA: “LEALE COLLABORAZIONE”

“L’accordo che riprende le linee guida delle Regioni per le ordinanze – ha proseguito e concluso il ministro – sancisce ancora una volta la leale collaborazione tra Regioni e Governo. Ringrazio i presidenti per aver sempre ricercato una soluzione nell’interesse del Paese. Ogni nuovo passo è fatto su un terreno nuovo per tutti e spesso serve un’assunzione ulteriore di responsabilità”. Sulla vicenda si è espresso anche Stefano Bonaccini, numero uno della regione Emilia Romagna nonché presidente della Conferenza delle Regioni: “Il nostro obiettivo è sempre stato quello di dare regole certe alle attività che da lunedì potranno riaprire e sicurezza a lavoratori e cittadini. Il Governo si è impegnato a richiamare nel testo le linee guida elaborate e proposte dalla Conferenza delle Regioni quale riferimento certo e principale da cui far discendere i protocolli regionali. Ciò assicurerà, peraltro, omogeneità e certezza delle norme in tutto il Paese”. In precedenza era “insorto” Toti, presidente della Liguria, che aveva sottolineato senza troppi giri di parole come il Dpcm fosse stato “depotenziato dai vari comitati tecnico scientifici. E se non c’è chiarezza di regole o peggio regole assurde si creerà il caos normativo che non consentirà a nessuno di aprire”.



