Il Milan prepara la rivoluzione estiva: si riparte cedendo i pezzi pregiati per finanziare il mercato, Theo Hernandez è il primo a lasciare.

A volte serve uno scossone, anche doloroso, per provare davvero a ricostruire. E il Milan, dopo una stagione definita fallimentare da più parti, ha scelto di ripartire così.

Non con grandi proclami o promesse, ma con una strategia chiara: vendere per rifondare. In società lo sanno bene, non c’è più margine per temporeggiare. I tifosi chiedono una squadra competitiva, all’altezza della sua storia, e per farlo servono risorse. Risorse che, evidentemente, non arriveranno solo dalla proprietà, ma anche – e forse soprattutto – dal mercato in uscita.

Diretta Spezia Cremonese/ Streaming video tv: la finale di ritorno (playoff Serie B, oggi 1 giugno 2025)

Theo Hernandez via dal Milan, c’è l’accordo

Tra i nomi che stanno per cambiare maglia c’è quello di uno dei simboli degli ultimi anni. Un giocatore che ha segnato un’epoca recente, diventando punto fermo e idolo della tifoseria. Ma ora tutto questo sembra già appartenere al passato. Tra Theo Hernandez e il Milan i titoli di coda stanno per scorrere. Non ci sono annunci ufficiali, per ora, ma lo scenario è tracciato. La trattativa per il rinnovo del contratto non è mai realmente decollata, al punto che il club rossonero ha iniziato a valutare seriamente la sua cessione già in questa sessione di mercato.

Acerbi vs Spalletti/ Il difensore rifiuta la Nazionale: "Non mi sento voluto dal CT" (oggi 1 giugno 2025)

La sensazione è che si sia arrivati a un bivio inevitabile. Theo vuole sentirsi centrale in un progetto vincente e – soprattutto – desidera un contratto in linea con i top player europei. Il Milan, invece, ha scelto una linea diversa: sostenibilità, valorizzazione e reinvestimento. E così, senza un punto d’incontro, si è aperta la porta della cessione. Ma non sarà l’Europa a tentarlo per prima. Su Theo incombe infatti la minaccia saudita. L’Al Hilal ha già fatto sapere di volerlo fortemente e, a quanto pare, è pronto a presentare a breve una proposta ufficiale al club rossonero.

DIRETTA GIRO D'ITALIA 2025, CLASSIFICA/ Olav Kooij vince la 21^ tappa, Simon Yates trionfa in rosa (1 giugno)

Non si tratta solo di interesse, ma di una trattativa ormai ben avviata. Miguel Ángel Quilón, agente del calciatore, avrebbe già trovato un accordo di massima con il Milan per il trasferimento del forte terzino francese. Le cifre non sono ancora trapelate nei dettagli, ma si parla di una somma importante, sufficiente a finanziare almeno un paio di operazioni in entrata. Ed è proprio questo che fa gola alla dirigenza: trasformare una cessione dolorosa in un’opportunità concreta per ricostruire.

Theo Hernandez è quindi ufficialmente sul mercato. La sua avventura rossonera sembra essere arrivata al capolinea. E per quanto possa far male vedere partire uno dei migliori interpreti del ruolo in Europa, il Milan ha bisogno di voltare pagina. Lo farà con idee nuove, con risorse fresche, ma anche con la consapevolezza che certi addii, per quanto pesanti, sono a volte necessari per rinascere davvero.