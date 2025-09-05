UE e Paesi del Mercosur vicinissimi a un accordo commerciale che apre nuovi orizzonti. A patto di ridurre le disparità tra i due sistemi economici

Sono ormai più di 25 anni che si parla dell’accordo economico-commerciale tra Europa e Paesi latinoamericani aderenti al Mercosur e pare che finalmente si sia arrivati alla partenza dell’intera operazione.

Lo hanno assicurato fonti dirette della UE che dicono di aver risolto la diatriba, anzi le varie problematiche, che sono sorte soprattutto a livello di interscambio agricolo, in particolar modo per la grande disparità di regole tra le due “confederazioni” di Stati ed anche per l’illogicità di alcune norme contenute nel documento firmato mesi fa a Montevideo.

Quel documento è stato osteggiato da una UE ampiamente divisa al suo interno sugli sviluppi futuri di un’intesa ancora oggi con seri problemi, ma con prospettive che si possono aprire a condizioni di avere un approccio più ragionevole.

Diverso, in altri termini, da quello che ha partorito gli insuccessi di una UE nelle mani del trio von der Leyen-Kallas-Lagarde, che in questi tempi ha assunto decisioni assolutamente suicide per il caro “Vecchio Continente”, scelte che lo hanno totalmente estraniato non solo dall’alleanza geopolitica ed economica tra Cina, Russia – e questo è facilmente comprensibile –, ma hanno complicato i rapporti anche con gli USA.

La Commissione europea offre infatti nuove garanzie per spianare definitivamente la strada ad una maggiore apertura al mercato dell’America Meridionale. Il nostro Paese ha già espresso parere favorevole e si valuterà l’efficacia delle salvaguardie introdotte con associazioni di categoria, al fine di raggiungere la storica firma, sia pure con le incertezze che le politiche trumpiane hanno provocato sul commercio globale. Pare che finalmente anche la Francia, unita ad una Polonia per molto tempo riluttante, abbia raggiunto un consenso sul problema.

Da parte del Mercosur problemi non ce ne sono, anche se, tra i suoi membri, il Brasile fa parte dell’accordo BRICS. Tuttavia l’alleanza con l’UE, raggruppando un mercato di oltre 700 milioni di persone, non dovrebbe creare alcuna difficoltà, visto che pure il Messico sarebbe disposto ad aggiungersi alla partita.

Come scrivevamo sopra, la UE alla fine potrebbe iniziare un rapporto con un’area del mondo nella quale la cultura europea, attraverso il massivo fenomeno dell’emigrazione del secolo scorso, ha basi importanti che permetterebbero anche un dialogo chiaro e produttivo, cosa che risolverebbe parzialmente anche le problematiche commerciali non solo con gli USA ma pure con la Cina. Sono state le decisioni da harakiri dell’UE a mettere l’economia europea in ginocchio rendendola futura schiava di una dipendenza dal gigante orientale che sta già mettendo ko interi settori industriali (si pensi a quello dell’automotive).

La produzione europea potrebbe trovare sbocco, a livello di mercato, in una America latina dove è già presente in alcuni settori importanti tra i quali l’elettronica e l’industria automobilistica, anche perché l’eliminazione dei dazi o la loro forte riduzione aprirebbe un mercato veramente considerevole, approfondendo vieppiù la relazione economica attuale.

Il grande nemico di tutta questa questione è purtroppo la tempistica, visto che tra chiusure e disaccordi vari si è perso un quarto di secolo nel raggiungere l’obiettivo. Oggi, di conseguenza, dovrebbe esserci una lotta contro il tempo che da una parte sviluppi questa relazione economica e dall’altra offra un’alternativa fattibile per affrontare con più forza il gap con la Cina, che pare ormai inevitabile soprattutto nei confronti, lo ripetiamo, di una UE estremamente debole.

Ora la questione passa inevitabilmente per una soluzione nel settore agricolo, che pare ormai prossima. Servono regole comuni per impedire quella concorrenza sleale che ha già danneggiato fuori misura questo importante settore europeo.

Altra problematica riguarda la stabilità politica di Paesi come quelli aderenti al Mercosur, sempre in bilico tra politiche economiche populiste e liberiste.

I due continenti in definitiva hanno nelle mani la nascita e lo sviluppo di una alleanza importantissima. A patto di chiarire, una volta per tutte, le regole di questa relazione e di impostare correttamente l’inizio di un rapporto finalmente profondo e proficuo. È tempo di accantonare una comunicazione basata su stereotipi reciproci duri a morire.

