Totem e tabù. Da un lato, inscalfibili, gli obiettivi climatici e la promessa che il Green Deal avrebbe portato l’Ue a una leadership tecnologica nei settori della decarbonizzazione. Dall’altro, inarrestabili, i dati sulle emissioni globali della CO2 i quali, nel 2024 hanno registrato un aumento record. Su tutto incombe la consapevolezza che la manifattura europea è totalmente fuori dai giochi dalla filiera delle tecnologie verdi.

Messa alle strette per l’impatto negativo che l’aggressiva politica climatica ha prodotto sulla competitività europea, la Commissione – anche in vista della COP30 – ha rimodulato gli obiettivi di tagli delle emissioni al 2040. Dopo un round di negoziazione con gli Stati membri durato 24 ore, si è raggiunto ieri mattina un compromesso per portare l’obiettivo di riduzione delle emissioni di CO2 al 2040 al 85%. Tuttavia, rimane inalterato il target – 90% fissato originariamente dal Green Deal – perché è prevista la possibilità di esternalizzare il 5% dei tagli con dei progetti di decarbonizzazione in Paesi extra-europei.

Questo meccanismo di compensazione il quale, dopo il 2030, potrà estendersi per ulteriori 5% dopo una valutazione di Bruxelles degli sforzi compiuti, in verità, ricalca concettualmente due clausole di flessibilità introdotte quasi 30 anni fa e poi perse per strada nei vari round di negoziazioni climatiche. Corrado Clini, all’epoca ai vertici del dicastero per l’Ambiente, ha partecipato alla definizione del Clean Development Mechanism e la Joint Implementation durante i negoziati del Protocollo di Kyoto nel 1992.

La finalità di entrambi i meccanismi “era consentire alle imprese dei Paesi sviluppati di realizzare progetti nei Paesi in via di sviluppo e nei Paesi dell’Europa orientale post-Unione Sovietica in grado di ottenere con costi minori riduzioni delle emissioni almeno analoghe agli obblighi stabiliti in applicazione del Protocollo”, ricorda Clini che è stato Ministro sotto il Governo Monti. “Costruire un’acciaieria in India con tecnologie avanzate da parte di un’impresa Usa avrebbe consentito di ridurre le emissioni previste per la costruzione di un impianto con le tecnologie abitualmente impiegate in India. Le emissioni evitate avrebbero costituito un ‘credito’ per l’impresa Usa”.

Adottare un’angolatura globale con un approccio multilaterale cooperativo tecnologico e industriale consente una maggiore incisività senza rinunciare alla leadership occidentale nell’azione per il clima. Le emissioni producono i loro effetti sul clima del pianeta indipendentemente da dove sono state prodotte, e per la legge dei rendimenti decrescenti una misura di decarbonizzazione in un Paese a bassa tecnologia con alta intensità carbonica per unità di Pil realizza un risparmio di emissioni climalteranti ben superiore rispetto a misure più costose applicate in economie industrialmente avanzate.

Per dare un’idea, secondo il report 2025 Zero Carbon Policy Agenda del Polimi, l’Italia per arrivare ai target -55% del 2030 deve tagliare 117 milioni di tonnellate di CO2 equivalente. Praticamente oltre 23 milioni all’anno contro le effettive circa 12 tonnellate risparmiate con una spesa annua tra i 100-127 miliardi di euro. Ogni tonnellata evitata costa intorno 10mila euro. Mentre l’Europa dal 1990 al 2024 ha ridotto le sue emissioni del 37% e l’Italia del 27% (stime Enea), contemporaneamente nel mondo le emissioni sono aumentate del 60%.

Non solo è ragionevole ma urgente scavalcare un’agenda di misure di decarbonizzazione sempre più onerose concentrate nell’Ue per abbattere lo zerovirgola e ragionare su meccanismi di flessibilità che indirizzino finanziamenti verso regioni del mondo più esposte e con maggiori emissioni. Ora le misure concordate tra Commissione e Consiglio – tra cui anche il posticipo di un anno dell’ETS2 tassa su carbonio estesa anche ai consumatori alla pompa di benzina o riempiono la caldaia a gas – saranno discusse all’Europarlamento ed è probabile che interverranno ulteriori novità.

