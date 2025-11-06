Le imprese energivore potranno avere prezzi dell'elettricità più bassi, ma a farsene carico saranno tutti gli italiani tramite le bollette

All’interno di Confindustria si placa la tenzone tra gli associati che da mesi opponeva la manifattura energivora agli operatori energetici. Alla fine hanno trovato un accordo diventato il Decreto Energy Release 2.0.

Lo scambio si può riassumere in uno sconto immediato sul prezzo dell’energia elettrica a fronte di un impegno futuro a realizzare nuovi impianti di rinnovabili. Concettualmente risulterebbe un meccanismo virtuoso. Da un lato, le imprese i cui processi produttivi richiedono elevati consumi di energia (siderurgia, chimica, cartiere, piastrelle, cemento, ecc.) stabilizzano nel medio periodo la loro bolletta energetica; in cambio del sostegno alla competitività produttiva nazionale, il sistema energetico del Paese beneficia dell’aumento sul medio lungo termine di investimenti in rinnovabili.

SINDACATI & POLITICA/ / "L'anomalia" Cgil nei giudizi sulla manovra

Circa 25 TWh provenienti da impianti fotovoltaici a incentivazione vengono ceduti subito e per tre anni a 65 euro/MWh agli energivori (costo medio in borsa ottobre 111,04 euro/MWh). La restituzione dell’energia ricevuta a prezzi calmierati si perfeziona con la costruzione e l’esercizio in 20 anni e ulteriore possibile dilazione del termine per altri 20 anni, di nuovi campi fotovoltaici e parchi eolici.

SCENARIO ITALIA/ Fortis: solo l'Ue può sbloccare industria e automotive rivedendo i suoi errori

Tutto per il meglio, dunque, soprattutto se, come sottolinea Antonio Gozzi, Presidente di Federacciai e numero uno del consorzio delle prime 80 imprese italiane energivore, questa è una “misura che non ha oneri per lo Stato”. Infatti, graveranno sulla bolletta di tutti, dalle famiglie alle utenze non domestiche.

Perché ormai è chiaro che il costo di integrazione di rinnovabili oltre una certa soglia diventa altissimo. Il costo marginale aumenta in modo più che proporzionale all’espansione della penetrazione delle rinnovabili. Ai costi per l’installazione di energie rinnovabili intermittenti e contemporanee (producono tutte insieme) si aggiungono i costi “nascosti”: del curtailment (energia eccedente buttata via per il bilanciamento della rete), del capacity market (la remunerazione delle centrali a gas in stand by da accendere al picco della domanda), degli investimenti in sistemi di accumulo.

MANOVRA & POLITICA/ "Opposizioni spiazzate, ma la maggioranza deve evitare autogol"

Questi costi associati, dovuti alla necessità di rendere le rinnovabili compatibili con il funzionamento del sistema elettrico, sono rilevanti e – finalmente – esplicitati nei documenti degli organi istituzionali come si legge nella figura 48 nel Piano 2050 di Terna. Sicché, per effetto di questo cortocircuito, a un risparmio di 10 sulla materia prima equivale un esborso di 10 volte in costi associati.

È lecito individuare delle soluzioni per alleggerire la bolletta degli energivori – che già beneficiano di una serie di agevolazioni -, ma sempre a carico delle bollette di tutti i consumatori?

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI