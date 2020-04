Accordo UEFA-ECA/ Anticipati i pagamenti ai club per giocatori nazionali: ecco 70 mln

Pubblicità

In questa settimana dove sono attese importanti novità per il futuro del calcio in Europa post emergenza coronavirus, ecco che intanto la UEFA sta lavorando pure per venire in soccorso a club e federazioni affiliate. E in tal senso, oggi è stato raggiunto un nuovo accordo UEFA-ECA per sbloccare e anticipare i pagamenti ai club, che concedono i propri giocatori alle rispettive nazionali. Come è noto tali versamenti dovevano occorrere solo al completamento degli spareggi per le qualificazioni agli Europei: fase che però è stata rinviata a data da destinarsi per via del sopraggiungere dell’emergenza. Pure pero proprio per questa emergenza e per le difficoltò che già i club stanno vivendo per lo stop alle competizioni che la UEFA ha deciso di procedere, assicurando un investimento da 70 milioni di euro per i club che hanno rilasciato i propri giocatori per prendere parte a Qualificazioni Europee e Nations league. Si parla dunque di numeri importanti: saranno 676 le squadre coinvolte, da 55 federazioni nazionali.

Pubblicità

ACCORDO UEFA-ECA, AGNELLI: INIEZIONE DI LIQUIDITA’ NECESSARIA

Il nuovo accordo UEFA-ECA sarà dunque per parecchi club davvero motivo di sollievo, pure in un momento così delicato di crisi economica. E la misura non può essere salutata che con grande soddisfazione anche da Andrea Agnelli, presidente dell’associazione dei club del continente, che ha affermato: “Tutto ciò rappresenta un’iniezione di liquidità necessaria alle finanze dei club ed è il risultato del lavoro congiunto della Eca con la Uefa per la protezione dei club in questo momento di minaccia esistenziale”. Il Presidente dell’ECA ha poi aggiunto: “Mentre la salute pubblica rimane la nostra principale preoccupazione, garantire un sostegno finanziario, legale e normativo prima di far ripartire il calcio in Europa, una volta che ci sarà la sicurezza per farlo, è di fondamentale importanza per l’Eca e i suoi membri”. E gli ha fatto coro anche il presidente della UEFA Ceferin che pure ha aggiunto che sarà propria preoccupazione che questi pagamenti vengano effettuati il più rapidamente possibile.



© RIPRODUZIONE RISERVATA