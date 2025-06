L’inflazione americana a maggio si è fermata al 2,4% rispetto al 2,3% del mese precedente e in linea con le attese. Il dato “core”, al netto di energia e alimentari, è stato invece identico al mese di aprile (2,8%) e inferiore alle attese del mercato che invece vedevano un incremento del 2,9%. Gli investitori attendevano il dato per avere le prime indicazioni sull’impatto dei dazi. Il timore era che l’inflazione potesse da subito sorprendere al rialzo e segnare l’inizio di un percorso di incrementi.

Nonostante il sospiro di sollievo gli investitori non hanno cambiato di molto le attese sulla politica monetaria della Fed; si continua a scontare almeno un taglio e poi con una buona probabilità un secondo entro dicembre.

Ieri, nei minuti precedenti alla pubblicazione del dato, Trump comunicava la conclusione di un accordo commerciale di massima con la Cina con dazi del 55%. Il Presidente aggiungeva che l’accordo prevede la ripartenza delle esportazioni di terre rare dalla Cina agli Usa. Nel corso di un’audizione alla Camera, il segretario del Tesoro Bessent, spiegava però che si vedrà se Pechino terrà fede ai propri impegni.

Più che l’ultima parola, dopo due mesi di annunci e smentite, questo sembra solo un risultato intermedio che potrebbe cambiare in qualsiasi momento se si decidesse che la Cina “non tiene fede ai propri impegni”. Intanto gli effetti dei dazi cominciano a emergere in alcune categorie come l’elettronica o gli elettrodomestici. Le catene di distribuzione e società che presidiano settori di largo consumo nelle ultime settimane hanno avvertito che sarà difficile evitare incrementi dei prezzi.

Il dato di ieri potrebbe essere la somma di due categorie di forze contrapposte perché alcune voci, per esempio i prezzi dei biglietti aerei in calo, suggeriscono un indebolimento dell’economia che è emerso anche settimana scorsa dall’indice pmi dei servizi. Questi rallentamenti potrebbero aver controbilanciato i primi effetti dei dazi.

Gli annunci e i contro annunci di questi due mesi non sono stati privi di effetti sia perché hanno inciso sulla propensione delle imprese a investire e ad assumere, sia perché contribuiscono a un disaccoppiamento dell’economie cinese e americana che è inflattivo.

Il minimo che si possa dire è che le imprese cinesi hanno ogni interesse a includere nei propri piani l’instabilità delle esportazioni in America, mentre il sistema americano ha ogni interesse a diversificare le proprie importazioni da un Paese che è in grado di offrire il miglior rapporto costo/qualità. È anche per questo che gli investitori non cambiano idea. La guerra commerciale è inflattiva e sono inflattive anche le politiche migratorie di Trump nella misura in cui riducono l’offerta di lavoro.

Tutta la questione nei prossimi mesi si gioca sull’equilibrio tra un possibile rallentamento dell’economia americana, con effetti di disinflazione, e le forze che invece spingono i prezzi al rialzo. Ieri è tornata al centro delle polemiche la Federal Reserve. Secondo il vice presidente Vance il rifiuto della Fed di abbassare i tassi è “negligenza monetaria”. Il quadro però è incerto e le parti in movimento sono tante. In un possibile scenario di stagflazione anche le scelte di politica monetaria diventano difficili.

Dall’ultimo dato, l’inflazione di maggio, non si possono tirare conclusioni sulle prospettive dei prossimi mesi mentre nessuno ancora può dire se la guerra commerciale è finita o che impatti abbia quella che c’è stata finora o infine cosa succederà all’offerta e alla domanda di lavoro negli Stati Uniti. L’atteggiamento della Fed, incomprensibile nell’ottica di Trump, riflette le incertezze sui prezzi nei prossimi mesi e preoccupazioni che gli investitori almeno in parte condividono. Se si arrivasse a decisioni traumatiche sulla guida della Banca centrale si aggiungerebbe un altro elemento di instabilità.

L’accordo di ieri e l’inflazione di maggio sono solo un primissimo bilancio di quello che è successo negli ultimi due mesi. Giugno e luglio daranno indicazioni più significative.

