L’Intesa Trump-Xi Jinping l’emblema di un’epoca senza strategie. Il capitalismo, americano o cinese, è allo sbando, ma i problemi vengono solo rimandati

Il maiale, nella cultura astrologica e popolare cinese, è sinonimo di lavoro, tranquillità e calma, ostinazione e compassionevole sguardo verso il mondo.

L’accordo in via di formulazione tra gli USA e la Cina, sotto il movimento imposto alle relazioni internazionali dalla spinta regressiva del disfacimento della diplomazia liquida inaugurato da Donald Trump, è invece tutto l’opposto della rappresentazione astrologica del vero protagonista del recente accordo, scritto sulle acque delle relazioni, personali più che internazionali, che paiono caratterizzare il nuovo corso tra Cina e Russia.

Tutto si è concluso con la diminuzione dei livelli dei dazi, tanto minacciosi all’inizio e contrattati e sicuramente sottoposti a nuove variazioni in futuro, ma privati di quel significato drammatico che la concitazione personalistica trumpiana alla questione aveva imposto… Tutto è sempre in movimento… tutto è liquido e governato dalla persona che si serve in forme ancillari degli esperti, sconvolgendo le pratiche secolari del lavorio diplomatico.

Questa “liquidità” della diplomazia conduce il mondo al disfacimento economico e sociale in misura più rapida di quanto non stia già accadendo con la caduta tendenziale del saggio di profitto e la deflazione secolare, da decenni in corso e che le politiche degli alti tassi d’interesse, e del divieto del debito pro – crescita nell’UE, non fanno che amplificare tragicamente, arginate soltanto dai rendimenti di una finanza ormai svincolata da ogni riferimento all’economia “reale”.

Negli Usa, e per trascinamento in tutta l’anglosfera, la politica sta mutando il suo volto: la Francia e la Spagna sono in una crisi strutturale della forma del sistema politico e dei partiti, lo è perfino la Gran Bretagna, con il laburismo in una crisi elettorale senza precedenti con la sconfitta bruciante di Caerphilly, dove il Labour ha perso una delle sue roccaforti storiche, precipitando al terzo posto nella graduatoria elettorale.

La Germania, colpita dalle sanzioni USA e UE, provocate dalla risposta scoordinata all’aggressione russa all’Ucraina, ha appena iniziato un percorso di crisi profonda provocata dall’abbandono della politica economica di interazione con la Russia e la Cina. Politica inaugurata dalla Merkel dopo l’eliminazione dalla scena di Helmut Kohl, in quella che fu la tempesta delle politiche “anticorruzione” che hanno di fatto coinciso, non a caso, con la crescita inaspettata della Russia putiniana, dopo l’oscuro periodo di Eltsin.

La disgregazione inizia su scala nazionale ed è così forte e impetuosa che sconvolge le regole del sistema internazionale, perché ciò che rimane della diplomazia dipende ormai, in primo luogo, dalla politica interna nella sua immediatezza e non dal perseguimento consapevole degli interessi nazionali di lungo periodo.

Il disfacimento del pensiero diplomatico in gran parte delle nazioni industriali o post-industriali che dir si voglia, conduce l’universo mondo alla rovina.

La guerra fredda era “guerra” tra sistemi economici alternativi anche se conviventi. Tutto è diverso da ciò che accade oggi a livello mondiale.

Essenziale, per comprendere la struttura a livello internazionale di quella ormai antica “guerra”, era l’inconciliabilità tra le forme di proprietà della struttura sociale interna delle nazioni guida. La pianificazione centralizzata teorizzata da Evgenij Alekseevič Preobraženski, il più grande degli economisti sovietici-travolto dalle purghe staliniane- fondò l’URSS: essenza significativa, con la teorizzazione della incompatibilità che doveva esistere tra le diverse forme di allocazione dei diritti di proprietà.

Quella statale, racchiusa nelle mani del partito unico, era, per Preobraženski, incompatibile sia con quella famigliare, contadina o manifatturiera che fosse, sia con quella cooperativa. E questo è ciò che prevalse nell’URSS e nelle altre economie centralizzate dell’impero sovietico. La realtà, come sappiamo, era più sfumata: moderatamente, forme di proprietà famigliare in agricoltura, anche dopo il grande sterminio dei proprietari contadini negli anni Trenta, potevano esistere, politicamente controllate, per non ridurre il popolo alla fame e all’inedia. Tutto il contrario di quel che accade oggi in Cina e in Vietnam, dove il più dispiegato capitalismo famigliare convive con le grandi imprese di stato, spesso inefficienti, ma sostenute dal Partito, che in esse ha il suo potere economico, unitamente al controllo dell’esercito.

Il modello esemplare di ciò è la Cina dominata dal capitalismo burocratico terroristico di massa, che con Xi Jinping ha raggiunto livelli di coercizioni inimmaginabili prima e che sta decimando le élite dirigenti del Partito Comunista, sia nell’economia e nella struttura sociale, sia nell’esercito, con conseguenze che saranno terribili per tutto il mondo, visto il peso demografico immenso della Cina.

Oggi la rivoluzione culturale neo-maoista – paradosso imprevisto…- è quella di Trump e dei neoliberisti internazionali alla Milei che impugnano motoseghe e costruiscono in quattro e quattr’otto missili balistici e satelliti che fanno il giro del mondo, mentre il Grande Leader Trump disfa e ridisfa i trattati di commercio e financo quelli sui test nucleari.

Il capitalismo è una giostra senza guidatore, perché a dirigere il tutto è ormai la finanza dispiegata e indipendente da quello che fu il suo radicamento storico-economico: originariamente nell’agricoltura e poi nell’industria e nel potere storico-politico: originariamente aristocratico prima e poi, dopo la Prima Guerra Mondiale, borghese. Gli USA videro, invece, un potere immediatamente borghese e questo fondò la superiorità nord-americana per circa due secoli.

Ora siamo giunti alla liquefazione di quella originarietà ed è, non a caso, giunto e ri-giunto il signor Trump. La disgregazione del mondo borghese, infatti, prosegue. La borghesia, come attore politico, è mondialmente scomparsa: ne esistono solo più delle maschere grottesche.

E colpisce come i più non comprendano un bel nulla del complesso meccanismo del capitalismo mondiale. L’accordo più rilevante che Trump “ha portato a casa” – così dicono al bar che ha sostituito il circolo diplomatico – è quello sull’acquisto di grandi quantità di soia nordamericana per i maiali cinesi – eccoci all’astrologia…- acquisti che dovrebbe sostenere i contadini USA, elettori del “nuovo Mao” Donald Trump.

La stessa cosa è già successa con l’Argentina, che ha distrutto in anni e anni di esportazione verso la Cina, la sua ricca agroindustria della carne, piantando soia invece che prato: per i gauchos e i bovini più belli del mondo… La conseguenza? Una nazione argentina ridotta alla fame e sconvolta socialmente… Il tutto mentre la macchina della sovrapproduzione cinese lavora incessantemente su un mercato interno piccolo piccolo (nonostante tutto) e con le sue merci invade il mondo senza che nessuno possa fermarla, se non a prezzo di una vera e propria guerra commerciale, simile a quelle che hanno costellato la storia centenaria del capitalismo mondiale.

Guerra che Trump non è in grado di percorrere con intelligenza in un gioco che non sia sempre a somma zero, come, invece, oggi accade, per la struttura dell’economia cinese che, centralisticamente, produce componenti essenziali per la manifattura di tutto il mondo.

Lo fa controllando la produzione di merci che sono tipiche del cosiddetto “capitalismo lento”, ossia a profitto lontano nel tempo a fronte di investimenti, invece, immensi e da effettuarsi subito, come è il caso-appunto-delle terre rare, soprattutto di quelle cosiddette pesanti che sono indispensabili per gli armamenti. Questo capitalismo lento, ossia a investimento immediato e a profitto differito, oggi è sempre più raro nel capitalismo liberal-democratico, esaltando la superiorità cinese, dove prevale il capitalismo burocratico terroristico di massa, lento, delle grandi imprese statali cariche di debiti… Altro che la soia… si dice al bar…

Occorrerebbe mutare il processo di produzione del profitto su scala mondiale, rendendolo meno fondato sulla valorizzazione a multipli immensi e rapidi come quelli, invece, tipici del capitalismo dei manager da stock options. Il problema essenziale della continuità del capitalismo mondiale, oggi rivolto alla generalizzazione del conflitto armato, diffuso, convenzionale e che sfida ogni teoria della deterrenza, non viene, in questo orizzonte, risolto, ma di volta in volta, invece, solo rimandato nel suo crollo… Trump o non Trump.

Poi, un giorno o l’altro parleremo dell’Italia e della sua stabilità politica nel degrado economico, degrado che continua imperterrito e di cui nessuno parla più….

