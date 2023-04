Account Twitter Papa perde spunta blu/ Pontifex dice no all’abbonamento di Elon Musk

L’account Twitter di Papa Francesco ha perso la spunta blu, il simbolo che viene associato al nome degli utenti più popolari e che ne certifica l’identità. Come ricorda il quotidiano Repubblica nella sua edizione online, si tratta semplicemente di una conseguenza dell’ultimatum imposto da Elon Musk, da pochi mesi padrone del social dell’uccellino, che ha deciso di rendere a pagamento appunto la spunta blu. Di conseguenza chiunque la volesse dovrà pagare un abbonamento mensile.

Da qualche ora a questa parte, se vi capiterà di andare sull’account ufficiale Twitter di Bergoglio, Pontifex, non dovrete stupirvi se non vedrete appunto la spunta blu: in ogni caso potrete riconoscerlo dai milioni di follower presenti sull’account del Santo Padre, circa 18. L’account del Papa non è comunque l’unico fra i più famosi ad aver perso la spunta, visto che sono molti coloro che si sono rifiutati, per principio non certo per i costi, di pagare gli 8 dollari al mese che ha imposto Elon Musk per avere il badge.

ACCOUNT TWITTER PAPA SENZA SPUNTA BLU: ADDIO ANCHE DI BEYONCE’

Secondo quanto segnalato dal New York Times, anche la superstar della musica mondiale, Beyoncé, che su Twitter vanta più di 15 milioni di follower, ha deciso di abbandonare la spunta, mentre per il momento è salvo l’account della Casa Bianca, anche se non è da escludere che a breve anche la residenza del presidente degli Stati Uniti possa abbandonare il simbolino.

Si rischia quindi di creare un effetto contrario con l’introduzione della spunta blu a pagamento, con i personaggi famosi e da milioni di account senza spunta, e tutti gli altri, senza dubbio meno famosi, con il marchio a fianco del proprio nome? Difficile dirlo, fatto sta che in queste prime ore di cambiamento la tendenza sembrerebbe essere proprio questa. La decisione di non pagare gli 8 dollari, come detto sopra, non è legata ai costi, quanto ad una questione differente: la spunta blu è sempre stata gratuita ed era un marchio che certificava l’identità e l’ufficialità dell’account. Se ora possono averla tutti non ha più motivo di esistere.

