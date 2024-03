Accusa il marito di violenza domestica/ Roma, assolto: “Era lei a picchiarlo, lo denunciò per moda”

Ieri mattina a Roma un 72enne è stato assolto in tribunale dall’accusa di violenza domestica avanzata dalla moglie nel 2019. Si tratterebbe, infatti, di una falsa accusa, motivata esclusivamente dalla moda, per così dire, di un momento, ma senza alcun riscontro nella quotidianità reale della coppia. La donna, infatti, parlò di pugni, sberle e testate, ma dopo una lunga bagarre giudiziaria ha confessato, davanti alla corte, che in realtà era lei a praticare violenza sull’uomo.

Per comprendere meglio la vicenda che si è chiusa ieri a Roma bisogna fare un passo indietro a quella prima accusa di violenza domestica finita al centro di una denuncia. Le violenze contestate sarebbero durate, secondo la donna, dal 2014 al 2019 (momento in cui il marito venne allontanato da casa) e avrebbe creato in caso un clima costante di “vessazione di natura psicologica e fisica”. Non solo, perché a causa della violenza domestica la donna, residente a Roma, avrebbe provato “un perdurante e grave stato di ansia e di paura, ingenerando un fondato timore per la propria incolumità personale” che si rifletteva anche sulle figlie gemelle della coppia. Anche loro, sempre secondo la denuncia della donna, erano soggette alle stesse vessazioni, oltre ad assistere alle violenze.

Roma, stravolta l’accusa di violenza domestica: era la moglie a picchiare il marito

Tuttavia, in fase processuale, l’accusa di violenza domestica avanzata dalla donna di Roma contro il marito si è completamente stravolta. Le vessazioni e le botte erano reali, ma secondo la corte si sarebbe trattato di un 50% di colpa per entrambi, anche se quasi certamente, “guardando la differenza di corporatura tra lei e il marito” sottolinea la corte, descrivendo lui come esile e lei come una donna di 140 chili, era quasi sempre lui a fare la fine peggiore.

Ad avvalorare la posizione dell’uomo, accusato di violenza domestica dalla moglie, nel tribunale di Roma hanno testimoniato anche le figlie della coppia. Ad iniziare i litigi, hanno spiegato, “erano tutti e due”, ma “quando mio padre ha perso il lavoro abbiamo passato molto tempo a casa da sole con lui ed eravamo sempre tranquilli, poi appena rientrava in casa mia mamma iniziava la guerra“. Una delle figlie ha anche ricordato che “una volta, al termine di una lite, sono entrata in camera e ho visto lui steso a terra dopo essere stato picchiato”. Al culmine del processo, poi, anche la donna di Roma ha fatto un passo indietro, ammettendo che l’accusa di violenza domestica è falsa. “Ho deciso di denunciare”, ha spiegato, “perché mi sono fatta prendere dalle notizie che sentivo in televisione. Si sentiva tanto delle violenze e così ho pensato: ‘non si sa mai, denuncio’. Ma in realtà ero io quella che menava forte“.

