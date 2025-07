Choc in India dove una donna è stata legata ad un palo in strada, accusato di essere l'amante di un collega di lavoro: cosa è successo

Negli scorsi giorni sono divenuti virali in India due video raffiguranti due donne legate a dei pali, due episodi avvenuti nell’Andhra Pradesh e che hanno scatenato l’indignazione pubblica, sollevando delle preoccupazioni in merito alla crescente ondata di violenza verso il gentil sesso. La polizia ha indagato sulla vicenda ed è emerso che uno dei due episodi era stato costruito ad hoc, mentre l’altro era una reale quanto brutale aggressione, che ovviamente ha portato a delle conseguenze penali per il responsabile.

Un video, girato presso il villaggio di Thambiganipalli, nel distretto di Chittoor, mostrava l’anziana signora Gangamma, mentre è legata ad un palo con un tubo: si tratta del filmato che è risultato essere fake, così come scoperto dal deputato provinciale di Kuppam B. Parthasarathi. Ricostruendo la questione si è venuto a scoprire che si trattava di una faida famigliare nata dopo la morte di Munappa, un uomo del posto che aveva due mogli, una era appunto Gangamma e l’altra si chiama Munemma.

DONNA LEGATA AD UN PALO IN STRADA IN INDIA: IL PRIMO CASO “FAKE”

Dopo il suo decesso e il funerale celebrato lo scorso 13 luglio, sono aumentate le tensioni fra i famigliari a causa di alcune questioni economiche, e Suresh, figlio di Gangamma, ha inscenato l’incidente per diffamare Manjunath, figlio di Munemma.

La polizia ha quindi chiarito che, sebbene effettivamente la donna fosse legata al palo, il tubo era molto “lento” e di conseguenza la vittima non ha subito alcun danno fisico. “Solo Suresh e la sua famiglia erano responsabili. Si è trattato di un tentativo di trarre in inganno e diffamare”, ha dichiarato il DSP Parthasarathi. Ben altra situazione si è invece verificata nel secondo caso avvenuto a West Godavari, un episodio inquietante nel villaggio di Mogallu, dove una donna è stata legata ad un palo e poi è stata picchiata da una folla guidata da una moglie gelosa e dai suoi parenti.

DONNA LEGATA AD UN PALO IN STRADA IN INDIA: IL COMMENTO DELLA POLIZIA

La vittima è stata accusata di aver avuto una relazione con un suo collega, Donga Subbarao, che nel contempo è sposato. La moglie dell’uomo, avendo scoperto il tradimento, è andato dalla presunta amante, l’ha trascinata fuori casa e l’ha poi legata al centro del villaggio ad un palo, per poi aggredirla fisicamente in pubblico.

La vittima ha iniziato a gridare ma l’aggressione, secondo la stampa locale, è proseguita fino a che la polizia non è intervenuta: “Siamo intervenuti immediatamente sul posto, abbiamo soccorso la donna e l’abbiamo portata all’ospedale pubblico di Bhimavaram. Diverse donne coinvolte nell’aggressione sono state arrestate. È in corso un’indagine approfondita”, ha fatto sapere il viceispettore locale Ravi Varma. Si tratta ovviamente di un caso inquietante e che pone nuovamente sotto i riflettori i pochi diritti delle donne in certe zone del mondo come ad esempio la nazione indicata ma anche Pakistan e Bangladesh, dove spesso e volentieri si verificano episodi di gravissima violenza verso donne che tra l’altro nella maggior parte dei casi risultano essere totalmente estranei ai fatti.