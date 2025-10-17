Ace Frehley, chitarrista e storico fondatore dei Kiss, è morto: l'annuncio sui social e il dolore degli altri membri.

Lutto nel mondo della musica per la morte di Ace Frehley, chitarrista solista e membro fondatore dei Kiss, venuto a mancare a 74 anni. Negli scorsi giorni, dopo essere caduto nel suo studio, era stato ricoverato in terapia intensiva a causa di un’emorragia cerebrale. La notizia del suo decesso ha colpito i fan dei Kiss che nel 2014 erano stati inseriti nella Rock and Roll Hall of Fame.

Oltre ad Ace Frehley, la formazione originale dei Kiss era formata dal cantante e chitarrista Paul Stanley, dal bassista Gene Simmons e dal batterista Peter Criss. L’annuncio della morte di Frehely è arrivato dalla pagina Instagram ufficiale dell’artista ce fa sapere che è deceduto pacificamente circondato dalla famiglia a Morristown, New Jersey. Al suo fianco, c’erano la moglie Jeanette, la figlia Monique e tutto il resto della famiglia.

Ace Frehley morto: il dolore dei componenti dei Kiss

In un comunicato congiunto, Simmons e Stanley hanno commentato la morte dell’amico Ace Frehley condividendo il dolore con i fan: “Siamo devastati dalla scomparsa di Ace Frehley. È stato un pilastro del rock essenziale e insostituibile durante i capitoli più formativi della storia della band. È e sarà sempre parte del lascito dei Kiss”.

“Grazie per essere stato su questo pianeta per tutto il tempo che hai potuto. Grazie per la musica che ci avete regalato, con i KISS o in lavori solisti. Grazie di tutto, per tutte le risate dure che ci avete regalato in questi anni. È ora di riposare, capitano. Sei stato fantastico, siamo tutti orgogliosi di te. Riposa nello spazio, Spaceman”, scrive un fan sotto il post. “Riposa in pace re Ace. Ti ringraziamo per la gioia e la felicità che ci hai donato attraverso la tua musica. Ti ameremo per sempre”, aggiunge un altro.

