Acerbi all’Inter?/ Calciomercato, lunedì a Milano se non arrivano Chalobah o Akanji

Calciomercato news, anche l’ad Marotta ha parlato di Acerbi all’Inter

L’arrivo di Francesco Acerbi all’Inter potrebbe concretizzarsi all’inizio della prossima settimana di calciomercato. Intervistato a margine della sfida persa con la Lazio, l’amministratore delegato Beppe Marotta ha spiegato, come riporta Tuttomercatoweb.com: “A noi manca quest’ultimo tassello per completare la rosa. Ci sono diverse ipotesi che stiamo valutando, nei prossimi giorni arriveremo a una conclusione. Acerbi è un profilo che ci è stato proposto, valutiamo chi potrà arrivare per completare la rosa. Sì, direi che è corsa a tre fra Acerbi, Chalobah ed Akanji.”

CALCIOMERCATO INTER NEWS/ Marotta: "Skriniar resta. Uno tra Acerbi, Chalobah, Akanji"

Secondo quanto rivelato dalla redazione di Sport Mediaset, Acerbi potrebbe arrivare dalla Lazio all’Inter già nella giornata di lunedì dopo che i dirigenti interisti avranno provato ad aggiudicarsi uno tra Trevoh Chalobah del Chelsea e Manuel Akanji del Borussia Dortmund dato che questi due profili sarebbero i più graditi dalla società anche in proiezione futura. A Milano Acerbi riabbraccerebbe mister Inzaghi che lo ha chiesto avendolo allenato nella Capitale ma il Campione d’Europa compierà 35 anni il prossimo 10 febbraio.

Acerbi all'Inter?/ Calciomercato, in arrivo dalla Lazio lunedì invece che Chalobah

Calciomercato news, Acerbi all’Inter in alternativa a Chalobah e Akanji

Le chances di vedere Acerbi all’Inter sembrano dunque molto buone per quest’ultima parte della sessione estiva di calciomercato. Il Milan sembra infatti in vantaggio nella corsa a Chalobah del Chelsea, che potrebbe perdere il posto con l’arrivo di Fofana il quale spingerebbe inoltre proprio il Leicester a cercarsi un sostituto con Akanji del Borussia Dortmund nell’elenco dei candidati.

