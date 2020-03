Acerbi all’Inter?/ Calciomercato, nerazzurri e Chelsea sulle tracce del difensore

In vista della prossima finestra di calciomercato estivo, la dirigenza nerazzurra sta cercando adeguati rinforzi per la difesa dello schieramento di Antonio Conte: non ci sorprendono dunque le voci di mercato che vogliono Francesco Acerbi all’Inter dunque per giugno. L’affare per il momento è poco più che ipotetico. È infatti ben noto l’attaccamento del difensore centrale alla maglia dalla Lazio, che veste dal 2018 e che dovrebbe servire almeno fino al 2023 stando all’ultimo rinnovo: pure però non è impossibile pensare a questo affare di mercato, visto i già ottimi rapporti anche tra le due società (ricordiamo l’affare De Vrij). Ovviamente però siamo solo a marzo: nonostante una probabile concorrenza del Chelsea (che pure ha messo gli occhi su Acerbi) si dovrà attendere qualche mese per fare sul serio.

ACERBI ALL’INTER? INGAGGIO BASSO ALLA LAZIO E…

Come detto prima, Acerbi all’Inter si tratta ora di di una semplice ipotesi di calciomercato di marzo: il legame tra il giocatore e la Lazio è evidentemente forte, ma pure davvero è ancora tutto possibile per la finestra di giugno di contrattazione. Innanzitutto possiamo fare due importanti considerazioni: Acerbi sta vivendo la sua miglior stagione in assoluto, ma non scordiamo che al momento guadagna 1.5 milioni di euro a stagione, un ingaggio ben inferiore agli stipendi dei colleghi nelle big italiane ed europee. Inoltre a fare sperare i tifosi nerazzurri, vi è il recente affidamento degli interessi del giocatore a Federico Pastorello, noto procuratore sportivo, che pure ha da anni un canale preferenziale con il club milanese. Dettagli che pure nel mercato di marzo non possono essere sottovalutati. Staremo a vedere.



