Acerbi all’Inter?/ Calciomercato news, pure il Marsiglia è interessato ma i tifosi…

Calciomercato news, al lavoro per portare Francesco Acerbi all’Inter

In questa fase finale del calciomercato estivo sembra destinato a concretizzarsi il passaggio di Francesco Acerbi all’Inter. Perso Ranocchia, che ha firmato a parametro zero con il Monza, il tecnico dei nerazzurri Simone Inzaghi ha più volte richiesto a gran voce un nuovo difensore centrale da poter sfruttare e alternare a De Vrij ed il profilo del Campione d’Europa della Lazio sarebbe quello più gradito all’allenatore avendolo anche già conosciuto durante l’esperienza maturata nella Capitale.

Lo stesso Acerbi, nonostante un contratto ancora valido fino al giugno del 2025, ha chiesto di essere ceduto al termine della passata stagione e si è allenato a parte rispetto al resto della squadra con altri esuberi nel corso dell’estate. La formula dovrebbe essere quella del prestito oneroso per 500 mila euro con diritto di riscatto sebbene il patron laziale Claudio Lotito spinga per avere almeno un milione.

Calciomercato news, Acerbi all’Inter non è una soluzione che piace ai tifosi

Le chances di vedere Acerbi all’Inter entro la fine di questa sessione estiva di calciomercato sono quindi molto buone. L’alternativa potrebbe essere rappresentata da Trevoh Chalobah del Chelsea considerano anche l’interesse espresso dall’Olympique Marsiglia di mister Tudor per lo stesso Acerbi. Inoltre, i tifosi interisti preferirebbero non dover vedere Acerbi nella loro squadra avendo anche lanciato su Twitter l’hashtag #AcerbiNonLoVogliamo memori pure del suo passato in rossonero.

