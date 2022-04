Acerbi ride dopo gol in Lazio-Milan/ Rabbia tifosi, lui sbotta: “Risata isterica!”

Francesco Acerbi, difensore della Lazio, è finito nel mirino dei tifosi biancocelesti dopo che le telecamere di DAZN l’hanno inquadrato mentre sorrideva dopo il gol subito dalla sua squadra nel posticipo domenicale contro il Milan, che ha decretato il successo in extremis e in rimonta dei rossoneri, impegnati in un duello per la conquista del titolo di campioni d’Italia con i loro “cugini” dell’Inter. Sul web e su Twitter spopolano gli screenshot della risata di Acerbi e il nome del calciatore è addirittura entrato in tendenza sul social, con i sostenitori del club capitolino che non si sono risparmiati con i commenti negativi nei suoi confronti.

Una situazione spiacevole, che ha portato lo stesso Acerbi a reagire e a dire la sua sul proprio profilo Twitter: “Ora basta. Ho sempre dato tutto per questi colori e sono fiero di aver vinto i trofei con questa maglia. C’è stato qualche attrito, lo ripeto come ho già fatto, ho sbagliato e chiesto scusa. La risata di questa sera era isterica per aver perso i due punti in maniera rocambolesca e non perché ero felice di aver perso. Non vorrei nemmeno che un tifoso pensasse questo di me”. Va detto che la rete del sorpasso milanista è stata propiziata da uno svarione difensivo dello stesso Acerbi, in compartecipazione con Marusic, immortalato poco più tardi dalle telecamere mentre inveiva contro il compagno di squadra.

ACERBI E IL RAPPORTO INCRINATO CON I TIFOSI DELLA LAZIO: LA FOTO DELLA RISATA

Come dicevamo, il feeling tra Acerbi e i tifosi della Lazio sembra non esserci più da tempo, ormai. Dopo la vittoria dei capitolini con il Venezia a dicembre infatti, nella quale il centrale è anche andato a bersaglio, gli ultrà hanno diffuso un duro comunicato stampa contro il calciatore per via di un presunto rifiuto di celebrare il successo sotto la curva nord: “Uomo senza onore, via da Roma subito”.

Pesano, in tal senso, anche le affermazioni rilasciate durante il ritiro in Nazionale circa il rinnovo di contratto: “Se la Lazio si comporta così, prolungare l’accordo non mi interessa (attualmente scade nel 2025, ndr)”. Inoltre, pochi mesi fa, dopo il gol segnato contro il Genoa e festeggiato da Francesco Acerbi con tanto di mani dietro alle orecchie, lo stopper disse: “Non mi importa nulla delle critiche. I tifosi? Ce n’erano di più durante la pandemia”. Seguirono le scuse, ma forse era già troppo tardi.

