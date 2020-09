Acerbi vs Lazio/ Il difensore si sfoga: “Più rispetto o niente rinnovo”

Nervi tesi nel rapporto tra Francesco Acerbi e la Lazio dopo le dure dichiarazioni del difensore, rilasciate dal ritiro della Nazionale ai microfoni Rai: “Ho letto delle cose non vere, sia sull’offerta ricevuta che sulle cifre – ha detto Acerbi sulla questione del rinnovo del suo contratto con la Lazio -. Le cose si fanno nelle sedi opportune, non sui giornali. Credo di aver portato sempre rispetto giusto alla società, e mi aspetto un minimo che lo portino anche loro o che almeno se ne parli nelle sedi opportune. Mi ha dato fastidio e se è questo l’atteggiamento che hanno, forse il rinnovo non sarà più nella mia testa se vanno avanti così”. Rottura in vista dunque tra Acerbi e la Lazio?

Secondo la ricostruzione della Gazzetta dello Sport, i problemi fra il difensore e la società vanno oltre la delusione per il mancato rinnovo contrattuale, anche perché l’attuale accordo andrà in scadenza solamente nel 2023 e dunque non ci sarebbe particolare fretta di definire il rinnovo – vengono prima ad esempio Luis Alberto e Immobile. Tuttavia nei mesi scorsi la società aveva preso un impegno col giocatore per ridiscutere l’accordo economico e, allo stesso tempo, allungare la scadenza del contratto: Lazio e Acerbi si erano dati appuntamento all’inizio della nuova stagione, ma il primo contatto ha manifestato una certa distanza tra le parti.

ACERBI VS LAZIO, I MOTIVI DELLA TENSIONE

Acerbi e la Lazio discutono innanzitutto dal punto di vista economico: la società non vorrebbe andare oltre i 2,5 milioni, mentre Acerbi aspira ad un ingaggio che sfiori i 3 milioni. Anche questo però non basta per spiegare lo sfogo, perché la differenza non pare incolmabile, a tre anni dalla scadenza dell’attuale contratto. Evidentemente oltre al mancato (per ora) rinnovo contrattuale c’è di più nel problematico rapporto fra Acerbi e la Lazio. Inevitabile non ripensare a quanto era accaduto nello scorso mese di luglio, quando dopo la partita di campionato persa in casa contro il Sassuolo (di cui è il grande ex), Acerbi ebbe nello spogliatoio un confronto acceso con il responsabile sanitario del club Pulcini.

La causa scatenante furono le polemiche sull’utilizzo da parte del club di un nuovo nutrizionista, Iader Fabbri, vicino ad Acerbi e ad altri giocatori già seguiti dal professionista. Nel frattempo sono arrivati anche segnali di interessamento da parte di grandi club, a partire dall’Inter e anche il Napoli, anche se per ora non vi sono trattative ufficiali con i nerazzurri piuttosto che i partenopei, tutti spaventati dalla richiesta di almeno 20 milioni di euro da parte di Claudio Lotito. Acerbi è un pilastro della squadra di Inzaghi, urge ricomporre la frattura per non creare un caso assai pericoloso.



