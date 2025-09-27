Martina Colombari parla del momento difficile vissuto da suo figlio Achille Costacurta e aggiorna i fan sul suo disagio: "Sta meglio ma..."

Martina Colombari difende a spada tratta il figlio Achille. Per il ragazzo ventenne gli ultimi anni non sono stati affatto facili. Ha conquistato, a suo malgrado, spazio e visibilità in seguito ad alcune sparate controverse e commenti poco carini nei confronti di mamma, con insulti e allusioni gratuite. L’ex miss Italia, insieme al marito ed ex calciatore Billy Costacurta, ha preso in mano la situazione e nel momento di maggiore disagio i due genitori sono stati un faro per il figlio Achille Costacurta.

Dopo un lungo periodo di tensioni, in cui mamma Martina si era persino allontanata da suo figlio, le cose sembrano aver preso una piega più equilibrata. Infatti oggi la Colombari assicura innanzitutto che “Achille sta meglio” e che il loro rapporto è decisamente migliorato. Per le sue uscite spiazzanti e talvolta incomprensibili, Achille Costacurta aveva attirato non solo l’attenzione dei social, ma anche l’antipatia di moltissimi utenti, infastiditi dal suo atteggiamento sprezzante nei confronti della showgirl.

“Per lui come per altri ragazzi questo è un mondo complicato. I social si sono accaniti perché è figlio di due personaggi famosi…”, ha sentenziato amareggiata Martina Colombari. La showgirl aveva partecipato con Achille a Pechino Express, un’esperienza che non è stata certo idilliaca ma che ha preceduto fasi decisamente più turbolente del loro rapporto.

“Gli sono stata vicina come potevo ma adesso è tutto più chiaro, è seguito dalle persone giuste. Ci è voluto del tempo…”, ha confidato l’ex miss Italia a proposito di suo figlio Achille.

Insomma, oggi sembra essere tornato il sereno nella famiglia Colombari-Costacurta e la notizia non può che rendere felici i fan della coppia. Chissà che durante la nuova esperienza di Martina a Ballando con le Stelle non ci sia lo spazio, nel corso delle varie puntate, per qualche sorpresa. Magari con suo figlio Achille in pista insieme a lei…