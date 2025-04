Si è sempre parlato moltissimo del figlio di Martina Colombari per via di alcuni problemi che lo hanno colpito nel corso del tempo, come la dipendenza dei social e l’aggressione ad un pubblico ufficiale. Stiamo parlando di Achille Costacurta nato dalla relazione con Alessandro Costacurta, celebre calciatore di fama internazionale. La sua sembra essere un’adolescenza tutt’altro che facile, fatta di mazzette di soldi e video con strane polveri rosa mostrati sui social quasi come combattere un periodo di vita troppo difficile per essere affrontato di petto.

In tutto questo la celebre ex Miss Italia Martina Colombari non l’ha mai lasciato solo dimostrandosi sempre comprensiva nei confronti di un figlio che ha lottato contro se stesso per tanto tempo. Nato nel 2004, Achille Costacurta è stato tenuto per diverso tempo lontano dal mondo dello spettacolo per una decisione dei genitori che hanno voluto proteggerlo dalle luci dei riflettori. Ad un certo punto, però, con sua madre ha partecipato a Pechino Express e da lì si è fatto – probabilmente – ingolosire dalle telecamere, tanto che successivamente ha aperto un profilo TikTok che ad oggi è sotto gli occhi di tutti per le particolari clip che pubblica.

Achille Costacurta, come sta oggi? Le dichiarazioni di Martina Colombari

Così, sono partite le vicende di cronaca come la resistenza ad un pubblico ufficiale e un pugno in faccia ad un vigile dopo un tafferuglio in Taxi. Non solo, successivamente Martina Colombari aveva parlato pubblicamente delle dipendenze di Achille Costacurta, che sembra non riuscire a staccarsi dai social network e dal cellulare. Entrambi i genitori nel 2021 avevano confessato di aver intrapreso con lui un percorso psicologico, dato che dopo il COVID i problemi con la famiglia sono stati sempre più grandi e difficili da gestire. Eppure l’ex Miss Italia sembra essere piuttosto risoluta, raccontando di essersi fatta il mazzo per crescerlo al meglio senza avere sensi di colpa.

“Avendo solo un figlio“, aveva raccontato, “altri non ne sono venuti, faccio fatica a dire che genitore sono stata. Di sicuro sono stata affettuosa e giocherellona. Forse un po’ severa e bacchettona“. Nel corso del tempo si è parlato anche di presunti problemi di alcol e droga per Achille Costacurta, mai confermati da parte della famiglia del ragazzo. Al momento sembra che il TikToker sia in fase di recupero e che abbia di nuovo riscoperto il valore della famiglia. Sarà davvero così?