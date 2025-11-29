Achille Costacurta è il figlio di Martina Colombari e Billy Costacurta. Il ragazzo ha raccontato le difficoltà che ha vissuto negli ultimi anni

Achille Costacurta è il figlio della showgirl Martina Colombari e dell’ex giocatore del Milan Billy Costacurta, ora giornalista e opinionista tv. Martina è una delle concorrenti della trasmissione Ballando con le Stelle e nel corso della sua avventura ha raccontato il dramma e le difficoltà avute da suo figlio nel corso di questi anni.

Achille Costacurta è nato il 2 Ottobre 2004 ed è l’unico figlio di Martina Colombari e Billy Costacurta. Achille nasce in un ambiente privilegiato ma negli anni vive con troppi eccessi e la sua vita diventa difficile da controllare. Nel corso del podcast One More Time il ragazzo ha raccontato alcune delle vicissitudini che l’hanno coinvolto:

“Ho iniziato a spacciare e mi hanno arrestato e faccio il compleanno di 16 anni li, dove la gente muore con un grammo”. Un’intervista al limite del drammatico con il ragazzo che ha raccontato di aver subito sette Tso quando era giovanissimo e poi un incontro in una clinica svizzera: “Il medico mi ha detto ‘se fossi stato fuori altri 10 giorni saresti morto”.

Achille Costacurta e la malattia diagnosticata

Nel corso dell’intervista a One More Time Achille Costacurta ha raccontato anche di come gli hanno diagnosticato l’ADHD: “L’ho scoperto lo scorso Maggio, il mio cervello non produce abbastanza dopamina. Da quando i miei genitori hanno fatto un corso per l’Adhd il nostro rapporto è cambiato, ora sanno come dirmi un no”.

Poi Achille ha raccontato di come ha tentato il suicidio e di come anche suo padre ha versato lacrime nel vederlo in questo stato. Anche durante Ballando con le Stelle la donna ha raccontato delle difficoltà e del problema che hanno contraddistinto suo figlio Achille e ha sottolineato: “Era un bambino complicato che non rispettava mai le regole e si metteva sempre nei guai”.

Martina Colombari ha raccontato anche di come la malattia del figlio abbia unito lei e suo marito Billy: “Questa cosa ci ha rafforzati come coppia e come famiglia, se si ammala un familiare si ammala tutta la famiglia. Sono una mamma che ha agito con il cuore che ha chiesto aiuto, si trattava di mettere in sicurezza nostro figlio”.