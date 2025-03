Forse non tutti sanno che Achille Costacurta, il figlio di Martina Colombari e l’ex calciatore Billy Costacurta, sta affrontando da tempo un percorso di disintossicazione tra Marbella e Palermo. Al suo fianco ci sono sempre mamma e papà, pronti a proteggerlo da eventuali critiche sempre in agguato. Nel recente passato Achille era finito nel polverone per via di alcune dichiarazioni fuori posto, oggi però è Martina Colombari a prendere le sue parti e a difenderlo ed incoraggiarlo per quanto sta facendo.

Chi è Martina Colombari/ La ex Miss Italia: "la gente deve riappropriarsi della propria salute"

“Achille sta meglio”, ha detto la soubrette in un passaggio sul Corriere della Sera. “La sua è la storia di tanti adolescenti in un mondo che è difficile. I social si sono accaniti con lui perché i suoi genitori sono famosi”, ha constatato Martina Colombari.

Martina Colombari al fianco del figlio Achille Costacurta, ma come sta oggi?

Achille Costacurta affronta un disagio mentale subdolo, che si ciba delle sue debolezze e delle sue fragilità. Ma ora la famiglia è più unita e compatta che mai, per tronare a vedere la luce. “Gli siamo sempre stati vicini ma ci è volto del tempo per capire”, ha detto Martina Colombari. La mamma di Achille si è sentita bersagliata dalla stampa nell’ultimo periodo e ha dovuto incassare diverse cattiverie.

Achille Costacurta, chi è il figlio di Martina Colombari/ "Deve ancora capire cosa fare da grande"

“Ho avuto il mio bel da fare con me stessa, ma ho trovato chi mi ha sostenuta”, confida l’attrice. Achille ora è nelle mani di professionisti esperti, perché come dice Martina Colombari “i genitori non possono controllare ogni cosa”. “Ho amici con figli che soffrono”, aggiunge la showgirl, facendo capire che la situazione di Achille non è così isolata. “Ma a volte sembra che tutti vogliano fare i genitori al posto tuo. Sono tutti più bravi di te”, la conclusione amara della Colombari.