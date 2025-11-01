Achille Costacurta, confessione choc: TSO, tentato suicidio, droga e diagnosi ADHD: "Non volevo più vivere, chiedevo l'eutanasia"

Achille Costacurta, chi è il figlio di Martina Colombari e Billy: TSO, tentato suicidio, detenzione e droghe

Il figlio di Martina Colombari e dell’ex calciatore Billy Costacurta, Achille Costacurta si è lasciato andare alle confessioni choc in una lunga ed intensa chiacchierata con Luca Casadei nel suo podcast One More Time. Il giovane ha ripercorso la sua lunga e tormentata adolescenza segnata dall’uso di droghe, dai atti discutibili e criminali fino alla detenzione e al ricovero in una clinica psichiatrica in cui ha confessato di aver subito ben 7 TSO.

Achille Costacurta, figlio di Martina Colombari è un fiume in piena: “Ho iniziato a fumare a 13 anni ed al compleanno dei miei 18 anni ho provato la mescalina” E subito dopo ha confessato un episodio particolarmente violento, sotto effetto di stupefacenti ha avuto una violenta colluttazione con un poliziotto che gli ha tirato un pugno, lui ha reagito picchiandolo e per questo è finito in una clinica psichiatrica: “Mi hanno fatto il primo tso ma ne ho subiti altri sette” E mentre nella clinica a Padova tutto è filato liscio, il suo ricovero a Milano è stato traumatico: “Mi hanno legato al letto per tre giorni perché gli avevo dato un colpo sulla spalla…urlavo che mi serviva il pappagallo ma io ero legato e secondo loro me la dovevo fare addosso.”

Achille Costacurta confessione choc: “Non volevo più vivere, chiedevo l’eutanasia”

Achille Costacurta ha spiegato che i suoi problemi sono incominciati in terza media quando non lo ammettono agli esami per il suo comportamento e lo stesso succede anche al Liceo, la sua carriera scolastica e segnata da bocciature ma capisce il perché solo di recente: gli è stata diagnostica l’Adhd. A soli 15 anni arriva il tentato suicidio rinchiuso in una comunità terapeutica: “Prendo tutto il metadone che c’era…sette boccettine e le bevo tutte chiuso in bagno.” Per fortuna è stato salvato ma il punto più basso è un altro quando tutti i giorni chiedeva l’eutanasia perché non aveva più emozioni e stava male, quella è stata l’unica volta che ha visto il padre Billy piangere. Oggi tutto è un brutto e lontano ricordo ed Achille si dice fiero del suo percorso e di come sia riuscito ad uscirne diventato un ‘bravo ragazzo’.