Achille Costacurta, figlio Billy denunciato/ Avrebbe tirato un pugno a un vigile

Achille Costacurta, figlio di Billy ex calciatore del Milan, e della showgirl Martina Colombari, sarebbe stato denunciato. Come riferisce il sito de La Gazzetta dello Sport, citando il Corriere della Sera, il ragazzo sarebbe stato denunciato a piede libero per resistenza e violenza a pubblico ufficiale. Achille Costacurta ha 18 anni e in queste settimane è protagonista in televisione essendo uno dei concorrenti, assieme alla mamma, dello show Pechino Express in onda su Sky Uno e NOW Tv.

Secondo quanto riportato dal quotidiano di via Solferino pare che il figlio di Billy fosse in giro per Milano, in occasione del FuoriSalone: attorno alle ore 23:00 di martedì sera sarebbe salito a bordo di un taxi in zona Tortona, ma una volta sul mezzo avrebbe iniziato a dare vita ad un atteggiamento non consono che avrebbe fatto preoccupare il tassista. A quel punto il guidatore del Taxi avrebbe accostato dopo aver visto una pattuglia dei vigili urbani, in quel di via Savona, dove la polizia stava svolgendo dei controlli proprio per le zone del Fuorisalone.

ACHILLE COSTACURTA DENUNCIATO: PORTATO IN CASERMA POI PRELEVATO DAL PADRE

Secondo quanto dichiarato dal tassista, Achille Costacurta avrebbe danneggiato il veicolo e urlato frasi senza senso. Stando al Corriere della Sera vi sarebbero anche alcuni testimoni che avrebbero visto lanciare dal taxi alcuni accessori. Una volta che il taxista ha accostato ha invitato il cliente a lasciare l’auto questi si sarebbe rifiutato di scendere.

E’ quindi intervenuta la polizia municipale e un vigile avrebbe ricevuto un colpo in pieno volto, vicino all’occhio, da parte dello stesso figlio di Martina Colombari. A quel punto la polizia municipale è riuscita a fermare il ragazzo per poi portarlo alla centrale arresti e fermi, dove il giovane è finito sul registro degli indagati per resistenza e violenza a pubblico ufficiale. A recuperarlo sarebbe stato poi il padre, che all’alba sarebbe uscito per riaccompagnarlo a casa.

