Achille Costacurta, figlio Martina Colombari/ Bello come mamma e papà Billy

Martina Colombari ha sposato Alessandro Costacurta il 16 giugno 2004 e il 2 ottobre dello stesso anno sono diventati genitori di Achille. Il ragazzo ha oggi 16 anni e ogni tanto appare negli scatti social di mamma Martina: “Tutto ruota intorno all’amore” e “Cuore di mamma” sono le affettuose didascalie che la ex miss Italia dedica al figlio. Achille assomiglia molto ai suoi genitori e sembra aver preso il meglio di loro: le sopracciglia ben disegnate e la forma del viso di papà Billy, il colore degli occhi e labbra di mamma Martina.

Già due anni fa la Colombari ha confessato ai microfoni dei Lunatici che non è facile essere mamma di un adolescente: “Molte volte ci sono delle decisioni da prendere, non si sa mai quale sia l’atteggiamento giusto. Io come mamma mi rimetto in discussione tutti i giorni, l’ambiente nel quale i nostri figli sono nati non è il nostro, è molto più complicato, ci sono molte più tentazioni, molti più stimoli”.

Achille Costacurta: le perquisizioni di mamma Martina Colombari

Martina Colombari ha confessato che a volte controlla le cose del figlio Achille, non avendo più accesso al suo cellulare: “Ogni tanto gli svuoto le tasche, gli controllo lo zaino, faccio la perquisa, come la chiama lui”. In un’intervista a Temperate i tacchi, Alessandro Costacurta ha rivelato come Martina Colombari gli ha detto di essere incinta: “Mi stavo allenando, lei era a Roma e mi ha chiamato a Milanello mentre mi stavo allenando. Sono andato di corsa al telefono dello spogliatoio e ho ricevuto la bella notizia. Doveva rimanere ancora a lungo a Roma per lavoro e non ce la faceva più ad aspettare”. Invece Martina Colombari, a Vanity Fair, ha ricordato la nascita del figlio: “Billy era in sala operatoria, ha tagliato lui il cordone. Mi ha detto che il bambino era brutto. Ancora adesso gli dice: non ti offendere, Achille, ma eri proprio brutto da piccolo”.



