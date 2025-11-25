Martina Colombari difende a spada tratta il figlio Achille Costacurta dopo il periodo difficile segnato dalla droga e dal tentato suicidio

Martina Colombari parla coraggiosamente dei problemi di salute mentale e di droghe con cui il figlio Achille Costacurta ha dovuto fare i conti negli ultimi. Per il ventenne l’adolescenza è stata una fase alquanto delicata e turbolenta, al punto di perdere quasi totalmente il controllo e andare in rotta coi suoi genitori. Nel momento più buio, il ragazzo ha persino tentato di togliersi la vita. Un racconto drammatico che oggi Martina Colombari spiega senza troppi filtri, ma con l’apprensione e la forza di una madre.

Tradimento Martina Colombari e Billy Costacurta: "Entrambi abbiamo avuto un altro"/ Come sono i rapporti oggi

“C’è stata una strumentalizzazione delle sue vicende che è stata schifosa. C’era un pregiudizio nei suoi confronti, perché figlio di borghesi benestanti”, ha detto in un video Rai andato in onda durante Ballando con le Stelle, dove l’ex Miss Italia è impegnata come concorrente.

Martina Colombari a cuore aperto sul figlio Achille Costacurta: “Fu subito un bambino difficile”

“E’ stato subito un bambino complicato, non riusciva a rispettare le regole e si metteva nei guai, era un po’ la pecora nera…”, dice Martina Colombari parlando di suo figlio Achille Costacurta. Il quale però non ha nulla da rimproverare ai suoi genitori, definendoli “sempre presenti”. “Ho fatto il compleanno dei 16 anni in comunità terapeutica”, confida a One more time Podcast, ripercorrendo il periodo più difficile. Per mamma Martina Colombari, quella fase particolare vissuta da Achille fu la più dura da affrontare.

Perchè Martina Colombari e l'ex compagno Alberto Tomba si sono lasciati?/ "Troppa pressione mediatica"

“Era come non avere un figlio perché era un corpo senza vita, completamente anaffetivo non riuscivi a smuoverlo con niente”, ha ricordato ancora affranta. “Abbiamo fatto un passo indietro quando abbiamo capito che non eravamo più un aiuto per nostro figlio”, spiega la Colombari riferendosi evidentemente al periodo trascorso in comunità di recupero. “A volte non hai soluzioni e ciò che fai è per salvarlo. Ad Achille non stiamo chiedendo tanto perché lui ce la sta mettendo tutta”, ha assicurato orgogliosa mamma Martina.