Si chiama Achille Costacurta il figlio Martina Colombari e Alessandro Costacurta, che ha spesso fatto parlare di sé per un carattere un po’ frizzantino ed esuberante. Il figlio della showgirl e modella e dell’ex calciatore del Milan, oggi opinionista e telecronista molto apprezzato, è nato nel 2004, lo stesso anno in cui i due si sono sposati. Come abbiamo detto, in passato Achille ha avuto dei problemi di dipendenza da sostanze stupefacenti e proprio l’uso di droghe lo ha portato a fare spesso uscite poco felici sui social e non solo. Spesso Achille è stato ritratto dai media come un ragazzo problematico, molto diverso dai suoi genitori, che nonostante la difficoltà della situazione gli sono rimasti affianco, nel tentativo di aiutarlo a superare la dipendenza.

A parlare delle condizioni di Achille Costacurta è stata proprio la mamma Martina Colombari, che ha raccontato: “Achille sta meglio. La sua storia è la storia di tanti adolescenti e post adolescenti in un mondo complicato”. La sua storia, a detta della mamma, non sarebbe però diversa da quella di tanti altri adolescenti.

Martina Colombari, parlando del momento complesso del figlio Achille Costacurta, ha spiegato: “Ho vissuto questo periodo come qualsiasi madre di fronte a un momento difficile del figlio. Gli sono stata vicino come potevo”. Fortunatamente adesso Achille sembra stare meglio, anche grazie all’aiuto di persone competenti. Dunque, Achille, sembra che stia vivendo un momento di rinascita dopo aver sofferto a lungo a causa della dipendenza da droghe. Lo stesso Achille ha parlato spesso della sua dipendenza, spiegando di aver smesso con le droghe, anche grazie all’aiuto di un apposito centro a Parma, dove ha vissuto dai 15 ai 17 anni. Il figlio di Martina Colombari e Alessandro Costacurta è conosciuto però non soltanto per i suoi problemi ma anche per aver preso parte, insieme alla mamma, a Pechino Express: un viaggio alla scoperta del mondo e del loro rapporto.