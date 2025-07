Comprendere gli errori e rimediare, imparare la lezione e stravolgere la propria vita in positivo; se lo sarà ripetuto più volte Achille Costacurta dopo le esperienze negative e traumatiche del passato. Il figlio dell’ex calciatore Billy Costacurta e Martina Colombari oggi è un ragazzo consapevole, lontano dai demoni che in passato lo hanno portato verso strade e scelte discutibili. Intervistato da Repubblica – come riporta TgCom 24 – ha raccontato di essersi trasferito di recente da Milano a Mondello e proprio qui ha ritrovato la serenità: “Mi sento rinato”.

Un passato difficile quello di Achille Costacurta, in alcune occasioni sottolineato anche dai genitori Billy e Martina Colombari. Pur toccando il fondo, però, la speranza di riemergere e riprendere il controllo della propria vita è sempre possibile. “La notorietà non mi ha protetto dalle scelte sbagliate”, ha raccontato il ragazzo a Repubblica arrivando poi al momento forse più buio in riferimento al calvario delle droghe e soprattutto al tentato suicidio quando a 17 si trovava da alcuni mesi presso un centro penale minorile di Parma: “Presi 7 boccette di metadone ovvero l’equivalente di 40 grammi di eroina”.

Ricorda bene Achille Costacurta l’esperienza nel centro penale minorile di Parma; aveva solo 15 anni quando arrivò presso la struttura dopo essere stato trovato in possesso di 2 coltelli. Momenti difficili, anche per via del suo carattere: “Un agente mi spezzò una sigaretta davanti al viso, gli sputai e mi hanno preso a schiaffi”. Come anticipato, a rendere tutto ancor più difficile, è poi arrivato il calvario della dipendenza dalle droghe: “Mi stavo distruggendo” – ha confessato a Repubblica, come riporta TgCom 24 – “Sono stato fortunato ad attraversare quel calvario a quell’età”.

Ora spazio ai sogni, il figlio di Billy Costacurta e Martina Colombari vede solo la luce del tunnel che ha superato e spera di poter concretizzare tutti gli auspici maturati in questo periodo di recupero. “Voglio aprire un centro per ragazzi con sindrome di Down” – ha raccontato Achille Costacurta – “Aiutare gli altri mi fa sentire le farfalle nello stomaco”.