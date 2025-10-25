Chi sono Billy e Achille Costacurta, marito e figlio di Martina Colombari protagonista a Ballando con le stelle 2025.

Il primo incontro negli anni duemila, un amore travolgente che nel 2004 li ha portati ad unirsi in matrimonio per poi costruire insieme una splendida famiglia; Martina Colombari e suo marito Billy Costacurta sono due eccellenze nei rispettivi settori. Lei domina la scena nel mondo della tv e dello spettacolo in generale, come testimoniato dall’attuale esperienza a Ballando con le stelle 2025; lui, ex difensore del Milan e della nazionale italiana, ha fatto sognare milioni di tifosi e oggi con il suo pensiero critico, puntuale e mai banale spicca come opinionista sportivo.

In un mondo dello showbiz dove troppo spesso ci si trova a raccontare di amori finiti, anche longevi, Martina Colombari e Billy Costacurta sono una piacevole eccezione. Dal primo incontro a oggi non hanno mai vissuto battute d’arresto, sempre uniti all’insegna dell’amore per la famiglia e per il figlio Achille.

Proprio il padre e figlio si sono cimentati nel 2023 in una inedita esperienza televisiva per entrambi: Pechino Express. Un’occasione che ci ha permesso di conoscere meglio il ragazzo nel merito del suo rapporto con i genitori e forse anche per alcuni aspetti difficili del suo carattere.

“Con mio figlio Achille c’è uno scontro perenne ma anche un grande amore”, ha raccontato in passato Martina Colombari sottolineando quanto come, per tutti gli adolescenti, il rapporto con i genitori non sia sempre tutto rose e fiori. Alla base però c’è un grande amore, anche quando il 19enne ha vissuto momenti personali particolarmente difficili ma senza mai perdere il supporto della mamma e del papà, Billy Costacurta. “E’ un ribelle, ma dal cuore d’oro”, ha sottolineato l’ex Miss Italia.

Ma tornando alla storia d’amore tra Martina Colombari e suo marito Billy Costacurta, spesso l’attuale protagonista a Ballando con le stelle 2025 ha scherzato sui ‘segreti’ del loro matrimonio e sulla capacità di resistere alle difficoltà del tempo.

Niente cose particolari, semplicemente doti come la pazienza e la capacità di mettersi costantemente in discussione come coppia: “Anche noi abbiamo avuto i nostri alti e bassi ma il segreto è sempre stato credere nel nostro amore”.