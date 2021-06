Achille Lauro a Chiara Ferragni: “Ciao amore”/ Fedez s’ingelosisce e rosica per…

A Roma per girare il videoclip della canzone “Mille” in cui duetta con Achille Lauro e Orietta Berti e che sarà disponibile dall’11 giugno, Fedez ha trascorso la serata proprio con Achille Lauro con cui si è anche divertito a girare delle storie da pubblicare su Instagram ed inviare alla moglie Chiara Ferragni, rimasta a casa con i figli Leone e Vittoria. “Amore guarda con chi sono”, esordisce Fedez nel video inquadrando, poi, Achille Lauro seduto al suo fianco. “Ciao amore, ci vediamo a Roma”, afferma Lauro rivolgendo un saluto alla Ferragni e scatenando la gelosia di Fedez. “Ma come amore?”, chiede il rapper all’amico non nascondendo lo stupore nel suo sguardo. Un siparietto che ha rapidamente fatto il giro del web divertendo i fans sia dei Ferragnez che di Achille Lauro.

Fedez e Achille Lauro insieme a Roma: il rapper rosica per l’incontro tra Chiara Ferragni ed Ester Exposito

Mentre Fedez trascorreva la serata con Achille Lauro con cui ha anche festeggiato il compleanno di Orietta Berti durante le riprese del videoclip del singolo “Mille”, Chiara Ferragni ha incontrato Ester Exposito, l’attrice di Elite. La foto non ha lasciato indifferente il rapper che, sui social, ha condiviso con i fans la sua invidia per la moglie. Ester Exposito, in Italia da qualche giorno, ha incontrato Chiara Ferragni a cena condividendo sui social la foto oltre a quelle in cui è in compagnia di Sergio Momo, altro attore di Elite. Di fronte alla foto della moglie Chiara con la Exposito, Fedez ha commentato così: “Dimmi che stai rosicando senza dirmi che stai rosicando”.

