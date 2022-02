Achille Lauro all’Eurovision per San Marino?/ Elenco candidati: Francesco Monte e…

Se Mahmood e Blanco parteciperanno all’Eurovision Song Contest per rappresentare l’Italia con il brano “Brividi“, sono molti i concorrenti dell’ultimo Festival di Sanremo 2022 che hanno ammesso di voler partecipare in gara con San Marino, come ha fatto La Rappresentante di Lista e, più concretamente, Achille Lauro. Per partecipare alla kermesse europea, pur non avendo vinto il Festival è necessario vincere il contest in onda su un’emittente locale (Rtv San Marino) e denominato “Una voce per San Marino”.

VIDEO “DOMENICA” ACHILLE LAURO/ Canzone Sanremo 2022: quattordicesima classificata!

L’organizzazione durante la conferenza stampa tenuta a Milano ha annunciato i 10 partecipanti della finale del contest che rappresenterà lo stato in gara all’Eurovision Song Contest. Tra i nomi in gara ha fatto molto scalpore quello di Achille Lauro, che, fresco della partecipazione al Festival di Sanremo 2022, diventa uno tra i favoriti alla vittoria del contest.

DOMENICA TESTO E SIGNIFICATO CANZONE ACHILLE LAURO/ "Brano con grande versatilità"

Achille Lauro parteciperà all’Eurovision Song Contest?

Oltre ad Achille Lauro, gli altri nomi in finale nel contest “Una voce per San Marino” noti soprattutto a livello sanremese sono Valerio Scanu e Ivana Spagna, ma anche Francesco Monte, che dopo aver tentato la strada di Sanremo, senza ottenere successo sia tra i giovani che fra i big, adesso tenta il tutto e per tutto con San Marino per andare all’Eurovision Song Contest. Tra gli altri partecipanti ci saranno Alessandro Coli in coppia con il dj turco di fama internazionale Burak Yeter, Blind, rapper venuto alle luci della ribalta dopo la partecipazione a “X Factor 2020”, la spagnola Cristina Ramos, vincitrice di “Got Talent España” nel 2016, Matteo Faustini (a Sanremo 2020 tra le Nuove Proposte), il batterista Tony Cicco assieme alla band romana Deshedus, il cantautore Alberto Fortis e la “wild card” sammarinese Fabry & Labiuse feat i Miodio.

Francesca, chi è la fidanzata Achille Lauro/ "Sono fidanzato da tanti anni"

A presentare la finale saranno Senhit, l’artista italo-eritrea che ha rappresentato San Marino all’Eurovision nel 2021, e il presentatore israeliano Jonatan Kashanian. Essa si svolgerà il 19 febbraio al teatro di Dogana e solo allora si potrà sapere se davvero Achille Lauro prenderà parte all’Eurovision con le sue performance sul palco, molto discusse, ma in grado sempre di lasciare a bocca aperta tutti gli spettatori.



© RIPRODUZIONE RISERVATA