Achille Lauro, bacio con Boss Doms ad Eurovision 2022/ “Ha incendiato il palco”

Si infiamma la semifinale di Eurovision Song Contest 2022, con il bacio tra Achille Lauro e Boss Doms durante l’esibizione di Stripper. Il cantante, ancora una volta sorprendente ed esuberante, incendia il palco del Pala Olimpico con una performance intensa e pirotecnica, cavalcando un toro meccanico. Ma ciò che non passa inosservato al pubblico della manifestazione e soprattutto ai fan di Achille Lauro, è il bacio con Boss Doms. Durante l’esibizione scatta il bacio e su Twitter alcuni utenti “festeggiano” per il fatto che sia avvenuto in eurovisione.

Achille Lauro, bacio con Boss Doms ad Eurovision: web su di giri

Non è la prima volta che Achille Lauro fa parlare di se stesso per i “suoi baci” sul palco. Già al Festival di Sanremo l’artista aveva evidenziato il suo stile provocatorio e ironico, baciando appunto Boss Doms. Un bacio a cui si aggiunge quello di questa sera, che sul web fa già discutere. Ha ragione Gabriele Corsi, co-commentatore televisivo insieme a Malgioglio per la Rai, quando dice che “questa sera Achille Lauro ha incendiato il palco”.

