Achille Lauro, bacio sulla bocca a Boss Doms a Sanremo 2020/ Video: web in delirio!

“C’è del bacismo a Sanremo”, ha dichiarato solo poche sere fa Fiorello di fronte ai tanti baci scoccati sul palco. E questa sera è stato Achille Lauro a regalare al pubblico della finale il bacio tanto atteso con il suo chitarrista Boss Doms. Lauro è arrivato questa sera sul palco con un altro look molto particolare, visto che ha interpretato la regina Elisabetta I Tudor. Nel corso dell’esibizione si è avvicinato più volte a Boss Doms e, proprio sul finale, ha schioccato sulle sue labbra un bacio che ha mandato il web in tilt.

Achille Lauro bacia Boss Doms a Sanremo 2020: web scatenato!

Basta dare un’occhiata su Twitter per scoprire che Achille Lauro col suo bacio a Boss Doms e il suo nuovo travestimento a Sanremo 2020 è diventato tendenza. Centinaia i messaggi dopo quanto accaduto sul palco. “È il mio idolo, per me dovrebbe vincere!” scrive un telespettatore, e ancora “Questo bacio lo aspettavamo da giorni! Grandi che celebrate l’amore universale, siete i migliori”, nota qualcun altro. Di certo Achille Lauro è stato uno dei grandissimi protagonisti di questo Festival e porta a casa tutto il calore e l’affetto del pubblico. Conquisterà anche un posto sul podio?





© RIPRODUZIONE RISERVATA