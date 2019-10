Achille Lauro/ Basta polemiche “sarò buono e amico di tutti” (Extra Factor)

Achille Lauro sarà il nuovo presentatore dell’Extra Factor, che va in onda dopo X Factor, sarà . Insieme a lui ci sarà l’attrice Pilar Fogliati. Durante una recente conferenza stampa racconta come vuole gestire il suo ruolo nel talent show: “Sarò buono e amico di tutti. Non sono qui per giudicare nessuno, anche perché ho passato quello che stanno passando i concorrenti in queste settimane”. Nella trasmissione avrà una rubrica dedicata, “AL CONFIDENTIAL” dove vestirà i panni di fratello maggiore dei concorrenti, che andrà a visitare ogni settimana nel loft, e li accompagnerà in questo loro percorso ad X Factor motivandoli e consigliandoli. Recentemente Achille Lauro è stato ampiamente e aspramente criticato dopo una sua reinterpretazione del brano “Lontano, Lontano” di Luigi Tenco avvenuta durante lo storico Premio Tenco che si tiene ogni anno al Teatro Ariston. Baccini lo ha definito “pagliaccio travestito da artista” mentre gli eredi di Tenco ne hanno preso le distanze.

Achille Lauro, Extra Factor: il rapporto con Morgan

Anche il co-conduttore del premio Tenco, Morgan, che ha accompagnato Achille Lauro al pianoforte durante la performance, ha avuto un ruolo in questa vicenda. In un’intervista riportata su Leggo dichiara: “La performance di Lauro è andata male potrebbe servirgli da lezione, aveva studiato, ma è un insicuro schiacciato dalla sua stessa insicurezza”. Sul suo profilo Facebook, Morgan aggiunge: “è iniziata maluccio ma si è ripresa e la performance del suo spettacolo è stata perfetta”. Un altro artista che si schiera a favore dell’eclettico Lauro è Fiorello, queste le sue parole: “Achille Lauro per me è un grande artista, non soffermatevi a guardare le catene e i tatuaggi, ma i pezzi che scrive”, afferma difendendo il trapper romano in una conferenza stampa. Il nuovo conduttore di Extra Factor però non ha ancora risposto a queste polemiche, intanto, venerdì 25 Ottobre uscirà un suo nuovo brano dal titolo 1990. Questo brano darà il nome al suo prossimo album di cui ignoriamo ancora la data di uscita. Intanto è stata condivisa la title track oltre che la copertina del nuovo disco chiaramente ispirata ad uno scatto degli anni ’90 di Britney Spears. Il 29 Settembre 2019, al termine dell’edizione fiorentina del Wired Next Fest, parlando del nuovo album, ha dichiarato: “Dal 1969 passiamo al 1990, stiamo viaggiando nelle epoche. Sono molto contento, perché prima ci eravamo ispirati ai monumenti della musica mondiale, e ora siamo passati alle vecchie nostalgie. Aspettatevi la fine del mondo”.

