Nato a Verona ma cresciuto a Roma, Achille Lauro ha vissuto un’adolescenza complicata, scappando di casa a soli 14 anni con il fratello Federico: con lui ha vissuto in una comune e si è avvicinato al mondo della musica. Anni complicati nei quali Achille ha rotto con il papà, un magistrato, e ha avuto un rapporto instabile con la mamma, che però ha continuato a sentirlo sempre, anche in quei momento così particolari. Oggi il loro rapporto è ottimo, tanto che la donna gestisce appunto gli averi del figlio e la società da lui creata.

Achille Lauro ha cominciato prestissimo il suo percorso nel mondo della musica, cominciando ad ottenere i primi successi. La consacrazione artistica per il cantante è arrivata nel 2019 con il primo Festival di Sanremo. Uno spazio importante quello che Achille è riuscito a ritagliarsi nel mondo della musica, tanto che oggi è uno degli artisti più amati. Ma cosa sappiamo, invece, del suo privato? Molto riservato, Achille Lauro non ama parlare né di sé né delle questioni di cuore che lo riguardano. Come rivelato proprio da lui stesso, ama mantenere privata la sua vita intima e per questo non si hanno notizie certe sulle questioni di cuore che lo riguardano.

Per diversi anni Achille Lauro sarebbe stato fidanzato con una ragazza di nome Francesca. A parlarne fu proprio lui spiegando di avere una relazione che durava da qualche anno. Una storia che sarebbe poi terminata, anche se non sono mai stati resi noti i motivi. Di recente Achille è stato accostato a Giulia Toscano, sorella di Sarah Toscano nonché suo avvocato. Una relazione smentita proprio dalla vincitrice di Amici 23 che ha sottolineato come non sapesse di relazioni della sorella con personaggi famosi. Mentre a Sanremo 2025, Achille Lauro ha parlato del suo primo amore, una misteriosa ragazza che gli ha scritto una lettera colma di emozione.