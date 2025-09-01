Achille Lauro, chi è il cantante nato a Verona ma cresciuto a Roma in una comune? L'amore per la musica cominciato durante l'adolescenza

Nato con il nome di Lauro De Marinis, Achille Lauro è originario di Verona, ma è cresciuto a Roma, dove si è trasferito con il fratello per vivere inizialmente in una comune. Controversa, infatti, l’adolescenza dell’artista, che nonostante venisse da una famiglia benestante, con il papà magistrato della Corte di Cassazione, Achille è sempre stato anticonformista e ribelle e per questo ha lasciato casa da giovanissimo per trasferirsi appunto nella Capitale e vivere in strada.

Proprio a Roma si è appassionato di musica: il fratello era inoltre produttore per la crew Quarto Blocco, dunque si è approcciato così al modo della musica, iniziando a cantare. Inizialmente Achille Lauro si è accostato al rap, facendosi notare addirittura da Marracash che lo ha accolto nel suo collettivo. Negli anni Lauro ha cominciato a pubblicare i suoi primi singoli, ottenendo un successo importante soprattutto grazie alle partecipazioni al Festival di Sanremo prima e poi all’Eurovision Song Contest.

Achille Lauro: “Da bambino ero bullizzato”

La consacrazione musicale per Achille Lauro è arrivata nel 2019 con il suo primo Festival di Sanremo al quale ha preso parte con il brano “Rolls Royce”, facendosi notare in maniera positiva, ottenendo la nona posizione. Nel 2020 è arrivato il secondo Sanremo con “Me ne frego” mentre ancora nel 2021 ha partecipato con “Domenica”. Il suo quarto Sanremo è arrivato invece nel 2025 con “Incoscienti giovani”, brano che ha ottenuto i favori del pubblico e della critica, finendo però al settimo posto nella classifica finale.

La musica, per Lauro, è stata l’occasione per emergere. “Da bambino ero timido ma sveglio, tormentato ma vivace” ha rivelato l’artista. “Ero bullizzato ma negli anni Novanta faceva parte del percorso di crescita” ha dichiarato ancora parlando a Vanity Fair. Grazie alla musica, Achille Lauro è riuscito a trovare la sua strada e ad emergere, dando voce ai suoi pensieri.

