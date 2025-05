Achille Lauro è single o fidanzato? Il cantante scioglie ogni dubbio: “Non c’è nessuno nella mia vita”

Non ci sarebbe nessuna fidanzata nella vita di Achille Lauro, ma il cantante ha le idee molto chiare per il futuro. Un domani, quando troverà il vero amore, sogna di sposarsi e costruire una famiglia numerosa. Proprio parlando di questioni di cuore in una intervista riportata da Vanity Fair, l’artista ha fatto chiarezza sulla sua situazione sentimentale, smentendo innanzitutto i gossip che lo vedevano molto vicino a Giulia Toscano. “Sono single”, ha detto non molto tempo Achille Lauro, assicurando però di avere intenzioni serie per la fortunata che verrà.

“Il matrimonio è un lavoro, un atto di coraggio, devi proprio volerlo. Non sono uno che dice non mi voglio sposare, non voglio fare famiglia, anzi, mi piacerebbe tantissimo, mi piacerebbe avere quindici figli”, continua Achille Lauro, accendendo ulteriormente la curiosità attorno alla sua sfera privata e sentimentale.

Sulla complicità con Giulia Toscano, il cantante sembra non volersi soffermare più di tanto. Potrebbe dunque essersi trattato di un solo rumor, ispirato da una complicità che ai più pareva abbastanza eloquente. Adesso però Achille Lauro sarebbe serenamente single, anche se “quando sarà il momento” vuole “scegliere la persona giusta e costruire qualcosa di sano che duri”.

Insomma, l’amore è nei piani di Achille Lauro, al di là dei tanti gossip che lo hanno riguardato e che lo continuano a riguardare. Oltre ai rumor relativi alla sorella di Sara Toscano, ricordiamo, nei mesi scorsi il suo nome era stato accostato a Chiara Ferragni, in riferimento alla crisi con Fedez. Che ci sia un fondo di verità o meno, ormai quella è una storia vecchia e superata.

