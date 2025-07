Chi è Achille Lauro, artista rock amatissimo dal pubblico italiano? La carriera cominciata dopo un'adolescenza non propriamente tranquilla

Nato a Verona ma cresciuto a Roma, Achille Lauro non ha avuto sempre una vita semplice. Nonostante provenisse da una famiglia benestante, con il papà magistrato della Corte di Cassazione, fin da bambino Lauro è stato un ribelle e questo lo ha portato a vivere in strada e in una comune con il fratello Federico. Se i rapporti con il papà non erano dei migliori, con la mamma le cose sono andate meglio: nonostante la scelta del figlio di prendere una strada alternativa, la donna non lo ha mai lasciato solo e non ha mai rotto i rapporti per lui. Oggi infatti gestisce amministrativamente i beni del figlio.

Scaletta concerto Achille Lauro a Roma, 29 giugno 2025/ C'est la vie chiude la serata

Achille Lauro si è appassionato di musica quando era appena un ragazzino, proprio grazie al fratello. Entrato nel mondo del rap underground, ha cominciato con i primi mixtape facendosi notare, per poi avviare la sua carriera musicale, avvicinandosi però al rock e al pop. A lanciare ufficialmente la sua carriera è stato Sanremo, al quale Achille ha preso parte nel 2019 con il singolo “Rolls Royce” che gli ha permesso di farsi conoscere dai più. In riferimento a quella esperienza, Achille Lauro ha spiegato: “Non penso di essere fuori posto a Sanremo. Il mio pezzo (Rolls Royce) non è contaminato dalle mode”. Una musica anticonformista quella di Lauro, che ha saputo in poco tempo conquistare tutti.

Achille Lauro è fidanzato? "Sono single"/ Le ultime rivelazioni dopo i rumors su Giulia Toscano

Achille Lauro, chi è: i Sanremo e le esperienze televisive

Negli anni successivi Achille Lauro non solamente ha preso parte più volte al Festival di Sanremo, ottenendo come miglior posizionamento un settimo posto nella sua quarta esperienza all’Ariston. Nel frattempo da diversi anni è anche giudice di X Factor, oltre ad aver preso parte all’Eurovision Song Contest nel 2022 in qualità di rappresentante di San Marino, dopo aver vinto il contest musicale locale. Una carriera che viaggia veloce quella di Lauro, amatissimo dal pubblico.