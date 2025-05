La storia di Achille Lauro vede, nel corso dell’adolescenza, una vita un po’ tormentata. Nonostante il papà fosse professore universitario e magistrato della Corte di Cassazione, durante l’adolescenza Achille si è allontanato dalla famiglia insieme al fratello maggiore, Federico, avvicinandosi alla musica e cominciando a vivere in una comune, pur mantenendo un buon rapporto con la madre. Meno buono, invece, quello con il padre, con il quale poi sembrerebbe aver trovato la via del dialogo nell’età adulta. Negli anni Achille Lauro ha più volte fatto parlare di sé, per la sua musica ma anche per presunte relazioni, difficilmente confermate dall’artista, molto riservato.

Achille Lauro: “Mia mamma Cristina è l’incarnazione del bene”/ “Oggi mi sento uomo, ho trovato serenità”

Nel 2019, ad esempio, aveva raccontato a Domenica In di essere fidanzato da “tanti anni” parlando dell’amore come il suo motore e la sua ispirazione. Nel 2020, poi, in occasione dei trent’anni dell’artista, le foto con quella ragazza di nome Francesca: secondo “Chi” si trattava appunto della sua fidanzata, al suo fianco da quattro anni. Tornando a parlare della sua vita privata l’anno successivo, nel 2021, Achille Lauro era rimasto più sul vago spiegando di voler proteggere la sua vita privata.

Achille Lauro, chi è?/ Dai successi al periodo buio: “Sono stato vittima ma anche carnefice"

Achille Lauro è fidanzato? Voci e gossip ma nessuna conferma

Nel 2023, al Corriere della Sera, Achille Lauro aveva raccontato: “Stare insieme non è semplice: si cresce, si cambia e non è detto che se stai 10 anni con una persona rimanga la stessa che hai conosciuto”. Parole, le sue, che avevano fatto immaginare una rottura con la sua fidanzata, con la quale per sua stessa ammissione stava da diverso tempo. Da quel momento, indiscrezioni e poco altro per Achille Lauro, molto riservato per quanto riguarda il suo privato.

Nel 2024, infatti, ad Achille Lauro è stata accostata Giulia Toscano, sorella di Sarah Toscano: avvocato e managing director, si è vista in diverse occasioni in compagnia della sorella. In una di queste avrebbe conosciuto Lauro ma tra loro, a detta della sorella Sarah, non ci sarebbe nulla: “È il mio avvocato, conosciamo tante persone, non mi pare ci sia altro”. Non sappiamo, dunque, se Achille Lauro sia o meno fidanzato. Ad accendere ancor di più i riflettori sulla sua vita privata, quella lettera della sua ex in gioventù: “Sarò sempre innamorata di lui” avrebbe confessato la ragazza.

Achille Lauro, chi è la fidanzata?/ Dal presunto flirt con Giulia Toscano alla rivelazione: "Vorrei 15 figli"