Achille Lauro a Sanremo 2025 con Incoscienti Giovani: “Il vero segreto è trovare ciò che ti tiene vivo”

Achille Lauro è senza dubbio uno dei cantanti più attesi di Sanremo 2025. Dal suo esordio all’Ariston del 2019 ad oggi, che partecipa con il brano ‘Incoscienti Giovani‘, sembra passata una vita. Questo perché il cantautore si è ritagliato uno spazio di primaria importanza nel panorama musicale attuale, tra grandi successi, intuizioni artistiche e tanta voglia di sperimentare. In una intervista rilasciata a Domenica In, ai microfoni di Mara Venier, ha riassunto così la ‘ricetta segreta’ che lo ha portato al successo.

“Il vero segreto è trovare tutto ciò che ti fa svegliare prima e che poi ti fa andare a dormire per ultimo”, ha detto il cantante. Grazie alla musica Achille Lauro ha trovato la sua dimensione ideale, seguendo un mito, Lucio Battisti, ma ascoltando il proprio intuito. “Lui (Lucio Battisti, ndr) è stato un punto di riferimento per me”, ha raccontato in una intervista a Raiplay. “E’ stato un cantautore in grado di scrivere brani immortali”, sottolinea ancora Lauro.

Achille Lauro, la passione per Lucio Battisti e il desiderio di ricalcare le stesse orme ‘sperimentali’

Dunque, il percorso musicale di Achille Lauro parte soprattutto dall’ispirazione tratta da alcuni grandi big della musica italiana. Qualcuno, forse, storcerà il naso, ma il cantautore è convinto di aver imboccato la stessa strada dei grandi artisti che ha sempre ammirato.

“E’ quello che un po’ sto cercando di fare anch’io: delle grandi canzoni e la musica sperimentale. Sono stato due anni in America, ho scritto tanto: sono due anni che scrivo. Forse è il momento più bello della mia carriera perché ho tante grandi canzoni e tanta musica disturbante”, ha detto felice e soddisfatto Achille Lauro. Potersi esprimere sul palco di Sanremo 2025, dunque, non è altro che un riconoscimento ed un’altra tappa importantissima della sua carriera.

