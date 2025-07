Achille Lauro è tornato nella giuria di X Factor 2025 e un fan svela un retroscena sul cantante: ecco cosa ha fatto.

Dopo aver debuttato nella giuria di X Factor 2025 nella scorsa edizione, nonostante i tantissimi impegni professionali, ha deciso di tornare a cercare i talenti di X Factor. Per il secondo anno consecutivo, infatti, Achille Lauro torna nella giuria di X Factor e, per l’edizione 2025, sarà affiancato da Paola Iezzi, Jack La Furia e Francesco Gabbani che ha sostituito Manuel Agnelli.

Giudici X Factor 2025: i cantanti famosi bocciati al provino/ Chi ha provato a sostituire Manuel Agnelli

Come accaduto nelle precedenti edizioni di X Factor, la macchina si è già messa in moto per cercare i talenti da portare, poi, ai live. Le audizioni, infatti, vengono registrate e attualmente sono ancora in corso. Le audizioni, tuttavia, non si svolgono senza pubblico che hanno la possibilità di assistere a quelle che saranno le prime puntate che saranno trasmesse da Sky.

Manuel Agnelli dice basta a X Factor: "Canzoni da supermercato"/ "Musica italiana caduta in disgrazia"

Achille Lauro e il retroscena su X Factor 2025

Deianira Marzano, tra le storie del proprio profilo Instagram, ha pubblicato la segnalazione ricevuta da un fan che ha svelato cosa ha fatto Achille Lauro dopo l’ultima registrazione di X Factor. A quanto pare, il cantante di Amore disperato, è stato l’unico dei giudici a fermarsi con i fan e a concedere loro un po’ del suo tempo nonostante fosse atteso da altri impegni.

“Domenica, dopo le registrazioni di X Factor”, Achille Lauro è stato l’unico giudice a fermarsi per fare le foto con i fans anche se di fretta ma è stato super gentile e affettuoso con tutti”, è il desto del messaggio ricevuto e pubblicato da Deianira Marzano.

Giudici X Factor, chi è il sostituto di Manuel Agnelli / Arriva un'importante conferma su Achille Lauro