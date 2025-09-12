Achille Lauro si gode il momento magico, con l'ultimo singolo e il ritorno a X Factor. Sul fronte sentimentale nessuna fidanzata ma...

Dal ritorno ad X Factor all’ultimo singolo di Achille Lauro

E’ tempo di grandi progetti e grandi ritorni per Achille Lauro. Il cantante, pronto a prendere possesso della cattedra di X Factor in veste di giudice, avvisa gli aspiranti concorrenti. “Il talento è una grande menzogna. Occorre trovare ciò che piace e lavorarci tanto sopra”, alcune delle sue parole riportate da Repubblica alla vigilia del talent show. Di recente, Lauro è uscito con ‘Senza una stupida storia’, il nuovo singolo che si appresta ad animare gli scorci finali dell’estate e l’inizio dell’autunno.

“Le strofe di questo brano perché raccontano la mia personale visione dell’amore. In passato, sono stato anch’io male per amore ”, ha confidato Achille Lauro. A proposito di amore, al momento non sembra esserci nessuna fidanzata all’orizzonte, ma il condizionale è d’obbligo perché l’artista non ama mettere in piazza le proprie questioni di cuore.

Achille Lauro, l’amore la musica e il sogno di una grande famiglia: “Ma non ho una fidanzata…”

“A volte l’amore crea una dipendenza tale da sentirsi più nulla, quasi annientare se stessi, l’idea di sentirsi ‘completi’ solo attraverso l’altro ma per me l’amore non è questo”, ha spiegato ancora Achille Lauro parlando di sentimenti e relazioni, anche attraverso la sua musica.

Un modo come un altro per tracciare invece quello che può essere il suo ideale di amore. Non è chiaro se sia vicino a trovarlo, anche se alcuni mesi fa aveva assicurato di essere ancora single. Eppure, Achille Lauro ha ben chiaro il tipo di futuro che desidera per se stesso. “Mi piacerebbe sposarmi e avere una famiglia. Vorrei avere quindici figli”, aveva simpaticamente preannunciato l’artista. Non resta dunque che attendere pazientemente. Per ora Achille Lauro sembra più concentrato a portare avanti i suoi progetti professionali.

